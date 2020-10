Acquaroli incontra i vertici della sanità marchigiana

Il vertice domani mattina per un dettagliato aggiornamento sul coronavirus. “Salute e sicurezza sanitaria – ha detto il presidente – sono nostre priorità da costruire insieme ai cittadini”

ANCONA – Il presidente della Regione Francesco Acquaroli incontrerà domani, alle ore 11.00 a Palazzo Raffaello, i vertici della sanità marchigiana per fare il punto sull’evoluzione pandemica da Covid-19.

“La salvaguardia della salute e la sicurezza sanitaria sono le nostre priorità che vanno costruite assieme ai cittadini. Per questo invito tutti a mantenere un atteggiamento di consapevolezza e grande prudenza in modo da affrontare i prossimi mesi nel rispetto responsabile delle misure di prevenzione – ha dichiarato il presidente Acquaroli – Ogni soluzione che possiamo individuare, per contenere la diffusione del virus, presuppone comportamenti adeguati da parte di ciascuno di noi. La prima sicurezza da adottare è l’uso corretto e costante delle mascherine, insieme all’osservanza delle regole di distanziamento sociale”.

Alla riunione parteciperanno la dirigente del servizio Sanità Lucia Di Furia, il direttore Asur Marche Nadia Storti, i direttori generali delle Aziende Ospedaliere Ospedali Riuniti di Ancona Michele Caporossi e Marche Nord Maria Capalbo, dell’Inrca Gianni Genga.

Al presidente verranno presentati i dati aggiornati sull’andamento della curva epidemiologica per conoscere in maniera dettagliata la situazione relativa all’emergenza Covid e la sua evoluzione a livello regionale.

