L’ospedale Covid delle Marche costato 12 milioni di euro è già vuoto (c’è 1 solo paziente ed è guarito) e potrebbe chiudere presto

CIVITANOVA MARCHE – L’ospedale Covid di Civitanova Marche, costato 12 milioni di euro e allestito in un’area fieristica di oltre 5mila metri quadri, potrebbe chiudere nei prossimi giorni: oggi infatti ospita un solo paziente su 84 posti letto disponibili. L’uomo, tuttavia, è guarito dal coronavirus e presto (probabilmente domani) verrà trasferito in un’altra struttura.

L’ospedale covid dal 16 maggio, giorno dell’inaugurazione, ha ospitato solo una manciata di persone affette da covid-19. 232 anestesisti e rianimatori marchigiani (su un totale di circa 300) avevano cercato di convincere i vertici della regione a rinunciare alla “grande opera” per ragioni strettamente sanitarie: “Trasferire i pazienti critici Covid da ospedali sicuri, dove hanno ricevuto finora le cure necessarie, ad un ospedale che non sappiamo se possa rispettare i criteri di sicurezza adeguati in un periodo che ormai è palesemente al di fuori dell’emergenza data dal picco della epidemia, è da irresponsabili”.

Non trovando un numero sufficiente di volontari disposti a trasferirsi a Civitanova Marche i vertici dell’Asur Marche hanno fatto ricorso alle precettazioni obbligando i medici, attraverso ordini di servizio, a lavorare nell’ospedale-fiera, struttura distante cinque chilometri dal “vero” ospedale più vicino. Per questo un rianimatore aveva parlato esplicitamente, in un’intervista a Fanpage.it, di lazzaretto: “Non mi sembra un’idea illuminata quella di realizzare un lazzaretto moderno; con dodici milioni di euro la Regione Marche avrebbe potuto potenziare le strutture sanitarie già esistenti, metterle in rete tra loro e magari recuperare alcuni degli ospedali chiusi negli ultimi anni”.

