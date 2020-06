Elezioni regionali, presentata ufficialmente la coalizione di centrosinistra a sostegno di Maurizio Mangialardi

ANCONA – È ufficialmente partita la campagna elettorale del centrosinistra a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione Marche di Maurizio Mangialardi.

Nella splendida cornice della Mole Vanvitelliana di Ancona, con il sindaco del capoluogo Valeria Mancinelli a fare gli onori di casa, Mangialardi ha presentato la coalizione, che si chiamerà Insieme Marche, e il progetto politico con cui affrontare la sfida con la destra.

Nell’occasione sono intervenuti tutti i rappresentanti delle forze politiche e civiche dell’alleanza: Gianluca Carrabs (Verdi), Maurizio Cionfrini (Partito socialista italiano), Mattia Morbidoni (+ Europa), Massimo Montes (Articolo 1), Massimiliano Bianchini (Civici uniti per le Marche), Fabio Urbinati (Italia Viva), Emanuela Lanfranchi (Demos), Tommaso Sanna (Lista Centro), Tommaso Fagioli (Azione), Stefano Ghio (Le nostre Marche – Italia in Comune) e Giovanni Gostoli (Partito Democratico).

“Quello di oggi – ha detto Mangialardi – è un momento molto, perché importante ci ritroviamo uniti come sempre, come dall’inizio di questo progetto, in una prima occasione pubblica. E come sempre avviene quando ci ritroviamo tutti insieme, ritrovo quella varietà di competenze, di esperienze, di capacità, di conoscenza delle Marche, di ricchezza di idee e di aspirazioni al bene della nostra regione che contraddistingue la coalizione”.

“Se penso all’inizio di questo percorso – ha aggiunto – rivedo le cose che sono state il nostro cemento e che ci consentiranno, per la loro forza, di dare alla nostra gente un governo coeso, competente, capace di guardare al futuro e di incidere nell’immediato: sviluppo economico, qualità della vita, sostenibilità ambientale, infrastrutture, nuova mobilità, nuovi collegamenti, formazione professionale, sanità ripensata più vicina alle comunità, servizi per il sociale, accesso al credito, attrazione di investimenti. Sappiamo inoltre che c’è una ferita profonda da sanare, quella della ricostruzione post sisma. Questa, insieme al sostegno al tessuto economico e al rilancio della sanità, sarà la priorità non appena insediati al governo della Regione “.

“Noi – ha concluso – incideremo nell’immediato perché la nostra gente, la nostra regione ha bisogno di risposte concrete, efficaci, oggi e di un governo che abbia il coraggio e la competenza di confrontarsi con un mondo che è completamente cambiato rispetto a pochi mesi fa. Le Marche saranno nuovamente competitive, nuovamente attrattive, saranno nuovamente un terreno fertile per le imprese e l’innovazione”.

