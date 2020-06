CORONAVIRUS / Oggi nelle Marche un nuovo tampone positivo, scesi a 26 i pazienti ricoverati in ospedale

ANCONA – Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore, nelle Marche c’è stato un nuovo caso positivo, a fronte dei 694 tamponi effettuati.

Nelle Marche i tamponi positivi salgono così a 6.751 su 71.531 test (sono invece 64.780 i test negativi).

Nella provincia di Pesaro Urbino i contagiati sono 2.754; nella provincia di Ancona 1.873; nella provincia di Macerata 1.129; nella provincia di Fermo 470; nella provincia di Ascoli Piceno 290. Ci sono poi 235 casi provenienti da fuori regione.

Non ci sono persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva, mentre un solo paziente è, invece, ricoverato nelle aree di terapia semi intensiva. Altre 11 persone sono invece ricoverate in reparti non intensivi; 14 in degenze post acute e 62 in strutture territoriali. Complessivamente i ricoverati negli ospedali della regione sono 26.

Al momento, nelle Marche, sono 4.857 i pazienti dimessi dagli ospedali, ma molti di loro si trovano attualmente in isolamento domiciliare, sotto stretta sorveglianza medica.

In isolamento domiciliare ci sono complessivamente 1.209 persone, delle quali 805 asintomatiche e 404 sintomatiche. Tra queste ci sono 102 operatori sanitari contagiati durante il loro lavoro negli ospedali o negli ambulatori medici. Va anche aggiunto che dall’inizio della pandemia nelle Marche ci sono state 34.939 persone in isolamento domiciliare avendo avuto contatti con pazienti contagiati.

