E’ diventata virale una canzone per George Floyd scritta da Matteo Greco

ANCONA – Matteo Greco, cantautore marchigiano da sempre attento nei suoi brani a dare voce a storie di ingiustizia sociale, qualche giorno fa ha scritto di getto MI CHIAMO GEORGE, una canzone chitarra e voce per George Floyd e dopo averla postata in rete il brano è cominciato a rimbalzare diventando virale.

Qui il link della canzone chitarra e voce su Facebook https://www.facebook.com/watch/?v=273705880657193

In tanti in questi giorni però hanno chiesto a Matteo un arrangiamento completo del branoche non si è fatto attendere, in pochi giorni Matteo ha deciso di completarla registrandola con tutti gli strumenti nel suo studio, accompagnata da un videoclip emozionante realizzato con le immagini di quello che sta accadendo negli USA in questi giorni.

Nel video, dove si vedono anche gli agenti sfilare con la popolazione, si capisce come l’intento di Matteo sia quello di trovare un filo conduttore che unisca tutti, per portare avanti una giusta causa di pace.

Ecco il link al video con il brano arrangiato e pubblicato anche su youtube

https://www.youtube.com/watch?v=BHQdR_upbbQ

Matteo sarà ospite all’evento RicominciaARTE a Treia (MC) il 26 e 27 giugno dove probabilmente canterà anche MI CHIAMO GEORGE.

Maggiori info sulla pagina FB del cantautore https://www.facebook.com/matteogrecorock/

