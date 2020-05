“Rispettiamo le regole”, a Pesaro per il weekend il sindaco Ricci rilancia l’appello degli esercenti

PESARO – Matteo Ricci rilancia su facebook il video diffuso dalle attività pesaresi che invita a rispettare le regole, dal distanziamento all’uso della mascherina. «La parola d’ordine è sicurezza», è l’appello condiviso da bar, ristoranti, circoli, stabilimenti balneari. «Grazie davvero ai gestori dei locali pesaresi per la bella idea e la collaborazione. Un contributo che evidenzia l’obbligatorietà della mascherina nelle zone della movida di Pesaro in vista di questo weekend lungo. Complimenti a tutti. Ora non ci sono scusanti: teniamo duro e atteniamoci alle regole, così da poterci lasciare alle spalle questa emergenza nel più breve tempo possibile e recuperare la nostra bella estate», osserva il sindaco.

