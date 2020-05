Il sindaco Matteo Ricci: “Lavori pubblici ripartiti a Pesaro”

Cavalcaferrovia, campo di Vismara, ponte in via La Marca, strada di collegamento Vismara-Cattabrighe, nuova scuola in via Lamarmora: il punto sui cantieri

PESARO – Matteo Ricci fa il punto sui lavori pubblici, «ripartiti in città» dopo la «momentanea sospensione per l’emergenza coronavirus». Cavalcaferrovia: «In seguito all’accurata analisi del ponte, oggi si è provveduto al restringimento della carreggiata. Un investimento di 430mila euro per risistemare cordoli e parapetti. Dopo le indicazioni di Ferrovie dello Stato, la ristrutturazione completa». Campo di Vismara: «Un intervento complessivo di 900mila euro che comprende riqualificazione del fondo, nuovo impianto di irrigazione, nuovo campo per allenamento. Fine lavori previsto per gli ultimi giorni di giugno».

Strada di collegamento Vismara-Cattabrighe: «Terminati i marciapiedi e i sottofondi. Dal 18 maggio inizieranno gli asfalti. Prima della fine del mese saranno effettuati i collaudi per poi inaugurare la strada ed aprirla alla circolazione».

Nuova scuola in via Lamarmora: «Gli interni sono terminati. Entro poche settimane sistemeremo l’area esterna e saranno effettuati i collaudi. L’obiettivo è inaugurarla nel mese di luglio. Un investimento di oltre tre milioni e 600mila euro». Ponte in via La Marca: «Avanti con la demolizione, poi l’arrivo del nuovo manufatto. Entro la seconda settimana di giugno la viabilità tornerà normale. Un investimento di 180mila euro». Più in generale, «nei prossimi giorni saranno tanti i lavori pubblici a ripartire in tutte le zone di Pesaro. Vi aggiorneremo», conclude il sindaco.

