Tanti disagi, due feriti e continui interventi dei vigili del fuoco per il forte vento che ha flagellato le Marche

ANCONA – Tanti disagi e due feriti – uno ad Ascoli Piceno, l’altro a San Severino Marche -, per il forte vento che dalla scorsa notte ha flagellato la nostra regione.

Ci sono stati, in mattinata, anche rallentamenti per i treni sulla linea ferroviaria Ancona-Roma, nel territorio del Comune di Rosora, a causa di materiale che il vento ha fatto finire sui binari

Un uomo è rimasto ferito per la caduta della guaina della copertura di un tetto, ad Ascoli Piceno. Soccorso dal 118 è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni.

A San Severino Marche, invece, un grosso pioppo è caduto, colpendo un’auto di passaggio il cui conducente è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale.

Molti, in tutta la regione, ovviamente, gli interventi dei vigili del fuoco. Ne indichiamo alcuni. Questa mattina alle ore 11:30 circa a Jesi, in via Gola della Rossa, una squadra dei vigili del fuoco, con autogrù ha rimosso un grosso pino caduto su 4 auto in sosta.

Nel pomeriggio, alle ore 16:30, a Filottrano una squadra con autoscala ha rimosso delle tegole e delle parti pericolanti da un vecchio fabbricato, per mettere in sicurezza la sottostante strada, unico accesso per una vicina abitazione.

Numerose, per tutta la giornata, le chiamate verso le sale operative dei vigili del fuoco di tutti i Comandi delle Marche.

Nel pomeriggio la situazione nelle provincie marchigiane risultava la seguente:

Ancona 27 chiamate 70 interventi effettuati

Pesaro Urbino 17 chiamate 55 interventi effettuati

Macerata 30 chiamate 70 interventi effettuati

Ascoli Piceno/Fermo 55 chiamate 60 interventi effettuati

Gli interventi effettuati sono stati soprattutto per rami pericolanti, tettoie divelte e guaine isolanti staccate. A Tolentino la squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per la messa in sicurezza di un’impalcatura pericolante.

Nelle foto: alcuni degli interventi fatti oggi dai vigili del fuoco. Qui sopra il video di un albero caduto in via della Montagnola, ad Ancona, con chiusura di una corsia

