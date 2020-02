Dietro lo pseudonimo di Elena Ferrante c’è la scrittrice Anita Raja

di TIBERIO CRIVELLARO

“La vita bugiarda degli adulti” (E/O Edizioni), ultimo romanzo di Elena Ferrante, pseudonimo di Anita Raja suo vero nome, (già in seconda edizione), trova il giusto plauso per una scrittura fattasi più sciolta e comunicativa e differente dalla sua precedente “triade” dov’era facile perdere il filo della lettura dato un vasto oceano di personaggi che inondavano i suoi romanzi ambientati nella Napoli dalle mille facciate contraddittorie; una vera impresa ricordarli tutti!

Qui unica e indiscutibile protagonista è Giovanna, una bella bambina figlia di due insegnanti partenopei che le hanno permesso di trascorrere un’infanzia felice. Ma l’adolescenza le porterà ombre sinistre, perturbanti. Allo specchio si vede brutta con una certa sembianza di malvagità somigliante alla sconosciuta zia Vittoria vista in vecchie foto di famiglia.

Zia tabù nella famiglia assieme agli altri parenti. Questa trasformazione la inquieta; doppia personalità stevensoniana? Rosicata dal dilemma troverà il modo di conoscere e incontrare la zia tanto vituperata dai genitori.

Cosa le nascondono? Miei cari, mica ve lo svelo pure se mi siete simpatici…Intanto l’acerbità di Giovanna, conosciuta zia Vittoria, donna travagliata ed esagitata, scivola in una insana complicità e, nel contesto, le si accende della curiosità sessuale. Ma c’è “un tempo vuoto” in cui sta in guardia sulle confermate menzogne degli adulti. Oscilla, nella contorta vicenda, tra un “pari” e “dispari” anche disorientata da una Napoli non del tutto veritiera.

Qualcosa di triviale rispetto cognizione e ricognizione? Solo le ultimissime pagine sembrano rispondere al tipico enigma degli adolescenti della nostra difficile epoca. Eh, si, che siamo siculi, campani, del nord o di quant’altri paesi abbiamo un comportamento comune di malcostume. Date fondo dunque alla saggezza e con la particolare accortezza che la sessualità conta assai…

——————–

ELENA FERRANTE

LA VITA BUGIARDA DEGLI ADULTI

E/O Edizioni

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it