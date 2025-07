Automobilisti bloccati nei sottopassi, tanti danni per il maltempo

ASCOLI PICENO – Dalle 11 di questa mattina tutte le squadre dei Vigili del fuoco disponibili sul territorio sono impegnate per i danni causati dal maltempo.

Pioggia, grandine e vento hanno provocato disagi con la zona costiera maggiormente colpita.

A San Benedetto e Grottammare i pompieri sono intervenuti per soccorrere automobilisti bloccati nei sottopassi, ma anche per allagamenti negli scantinati ed in alcune attività commerciali.

In quest’ultimo caso si è provveduto ad aiutare le persone all’interno ad uscire ed andare in zona sicura. Ad Acquaviva Picena un fulmine ha colpito una palma, nelle immediate vicinanze di un’abitazione, incendiandola.

In via Copernico, sempre a San Benedetto, gli operatori VF hanno dovuto estinguere l’incendio che ha coinvolto alcuni contatori dell’energia elettrica. Nel capoluogo Vigili del fuoco impegnati per rimuovere piante cadute sulla sede stradale.

