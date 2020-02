Forza Italia incontra i cittadini e parla di giustizia per dire “no all’abolizione della prescrizione”

PORTO SAN GIORGIO – Forza Italia ha incontrato la Cittadinanza sangiorgese per ribadire il suo ‘no’ all’abolizione della prescrizione. Oggi pomeriggio, dalle ore 15,30, il coordinamento provinciale Fi, con presenti il commissario regionale FI, sen. Francesco Battistoni, l’on. Simone Baldelli e la capogruppo regionale e coordinatrice provinciale Jessica Marcozzi, oltre a numerosi esponenti e simpatizzanti azzurri, si è ritrovato in piazza Matteotti a Porto San Giorgio per ribadire il suo ‘no’ all’abolizione della prescrizione incontrando e motivando la sua presa di posizione alla Cittadinanza.

Un confronto basato su una salda convinzione: “Passare tutta la vita in attesa di giudizio non è giustizia. Anzi, è la peggior forma di violenza contro i cittadini onesti. E l’abolizione della prescrizione va assolutamente impedita. Si lavori piuttosto, questo sì un provvedimento urgente e necessario, per rimediare alla lentezza dei processi. Forza Italia da sempre è garantista e reputa essenziale che ogni cittadino, innocente o colpevole all’esito del processo, non debba attendere anni per conoscere il giudizio della magistratura”. L’iniziativa ha interessato diverse piazze marchigiane.

