Il segretario del Pd Gostoli: “Nelle Marche investimenti record nel sociale”

ANCONA – “La comunità deve farsi carico della comunità: le politiche sociali sono politiche di sviluppo. In questi anni il centrosinistra in Regione Marche e la Giunta Ceriscioli hanno investito una cifra record di risorse pubbliche: 1 miliardo e 123 milioni. È la testimonianza più concreta della volontà di prenderci cura dei più deboli”. Parole del segretario regionale Pd, Giovanni Gostoli, che precisa: “Il nostro modello non è quello della destra che rischia di mettere in discussione l’intero sistema e spingere verso la privatizzazione”.

Gostoli prosegue: “Per il futuro vogliamo rafforzare ancora di più il buon lavoro di questi anni con un Patto per PROTEGGERE le persone e un welfare di comunità contro la solitudine. Visione, obiettivi e strumenti sono contenuti nel nuovo Piano sociale 2019-2021. Vogliamo investire in un welfare territoriale pubblico centrato su un ruolo forte di Comuni e Regione, plurale e partecipato con il Terzo Settore.

Le priorità – continua il segretario regionale Pd – saranno: la lotta all’esclusione sociale, alla fragilità e alla povertà; il sostegno alle persone non autosufficienti e quelle con disabilità; ricostruire un welfare nelle zone terremotate; il sostegno all’invecchiamento attivo; una nuova legge regionale per la genitorialità e la natalità; politiche innovative per il diritto alla casa, il raddoppio dei fondi per la salute mentale, i diritti civili, la prevenzione e il contrasto alle dipendenze patologiche e la lotta alla violenza di genere”.

