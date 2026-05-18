Battistoni (FI): “Il Gran Premio di Capodarco una straordinaria vetrina per le Marche”

ROMA – “Il Gran Premio di Capodarco rappresenta molto più di una semplice competizione sportiva: è una straordinaria vetrina per le Marche e per la provincia di Fermo. Si tratta di una gara storica, percepita anche a livello nazionale e capace di aprire ai giovani ciclisti la strada verso il professionismo”.

Lo ha detto il deputato di Forza Italia e Segretario di Presidenza della Camera, Francesco Battistoni, intervenendo a Montecitorio alla presentazione del 54esimo Gran Premio Capodarco di Fermo. Alla conferenza hanno partecipato, tra gli altri, il Consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia nelle Marche Jessica Marcozzi, gli assessori Regionali Tiziano Consoli e Paolo Calcinaro, il Presidente del Gruppo Ciclistico Capodarco Simone Gazzoli. E ancora il presidente della Federazione Ciclistica Regionale Massimo Romanelli e Roberto Cicchinè, addetto stampa dell’organizzazione.

“Dietro questo appuntamento -prosegue Battistoni- ci sono passione, sacrificio, senso di appartenenza e una grande capacità organizzativa che meritano il massimo sostegno istituzionale. Merito va dunque riconosciuto ai promotori, il gruppo ciclistico Capodarco, la federazione regionale e tutti coloro che ogni anno rendono possibile questo evento. Il Gran Premio riesce a coniugare sport, solidarietà e promozione del territorio: chi arriva nelle Marche per la corsa scopre paesaggi, borghi, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche, generando un importante indotto anche dal punto di vista turistico ed economico.

Dopo la tappa di arrivo del Giro d’Italia a Fermo di sabato scorso, questo appuntamento conferma ancora una volta il ruolo centrale delle Marche nel panorama ciclistico nazionale. Dare visibilità a uno sport duro e fatto di sacrifici come il ciclismo significa anche trasmettere ai giovani valori autentici di impegno, dedizione e spirito di squadra”, conclude.

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