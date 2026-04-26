Il weekend delle bocce marchigiane, tutti i risultati

9° TROFEO DEL DIAMANTE (Individuale cat. A)

LORETO (AN) – Gara di bocce di livello top quella andata in scena domenica 26 aprile alla Bocciofila Loreto, presieduta da Alessio Sampaolesi. Era in programma la nona edizione del Trofeo del Diamante, gara individuale riservata a giocatori di categoria A e quindi frequentata soltanto dai migliori atleti del panorama nazionale. Agli ordini del direttore di gara Roberto Rotatori si sono sfidati 67 individualisti e lo spettacolo non ha tradito le attese del numeroso pubblico di appassionati intervenuto.

La vittoria è andata a Alfonso Nanni (Vigasio-Villafranca), già vincitore del Trofeo del Diamante nel 2022. L’abruzzese, in forza alla formazione veneta, ha sconfitto in finale con il punteggio di 12-2 il fanese Federico Patregnani (Sammartinese). Terzo posto per il detentore del titolo Andrea Cappellacci (Sammartinese), anche lui fanese e anche lui, come Patregnani, in forza alla formazione emiliana di San Martino in Rio. Cappellacci è stato sconfitto in semifinale 12-2 da Nanni. Quarto classificato Davide Paolucci (Oikos Fossombrone), battuto in semifinale 12-6 da Patregnani.

TROFEO SCARPETTA D’ORO PER NAZZARENO SAGRIPANTI (Individuale U18-Individuale U15)

MORROVALLE (MC) – Il circuito Prestige juniores delle bocce ha fatto tappa domenica 26 aprile a Morrovalle per il Trofeo Scarpetta d’oro, dedicato alla memoria di Nazzareno Sagripanti. Tutti i migliori delle categorie under 18 e under 15 si sono dati appuntamento nella bocciofila presieduta da Luca Scocco per una delle più importanti e meglio organizzate gare giovanili del panorama nazionale. Il tutto a conclusione di una settimana in cui la provincia di Macerata è diventata capitale delle bocce giovanili dopo che, dal 24 al 26 aprile, la Bocciofila Sambucheto aveva ospitato lo stage della Nazionale juniores.

Alla gara di Morrovalle, diretta da Silvio Giustozzi, hanno preso parte 30 atleti under 18 e 41 under 15, compresi tutti i migliori d’Italia e i big marchigiani come al solito sugli scudi. Sono infatti marchigiane le vittorie in entrambe le categorie.

La gara under 18 è stata vinta da Alessandro Ferragina (Metaurense) che in finale si è tolto il lusso di battere con un netto 10-4 il campione del mondo della categoria, il campano Marco Bruno (Cacciatori Nocera Superiore). Terzo posto per Lorenzo Pietro Bocchio (Fontanella Piacenza) che in semifinale ha ceduto 10-9 a Ferragina. Quarta classificata Lavinia Sciamanna (Flaminio Roma), battuta in semifinale 10-7 da Bruno.

Nell’under 15 successo per il marchigiano Lorenzo Ciprietti (Castelfidardo) che in finale ha avuto la meglio con il punteggiodi 10-6 su Francesco Guerrieri (Caccialanza Milano). Terzo posto per Francesco Benetti (Caccialanza Milano), sconfitto in semifinale 10-5 da Ciprietti. Quarto Nicola Principi (Castelfidardo), battuto in semifinale 10-0 da Guerrieri.

3° TROFEO OLEIFICIO F.LLI MOSCI-16° TROFEO BUFARINI (Coppie cat. ABCD)

CHIARAVALLE (AN) – Gran bella giornata di bocce quella del 25 aprile alla Bocciofila Chiaravallese, presieduta da Claudio Cercaci. Era infatti in programma la terza edizione del Trofeo Oleificio F.lli Mosci, la sedicesima di quello che prima era il Trofeo Bufarini. Agli ordini del direttore di gara Giulio Zampetti si sono sfidate 82 formazioni di coppia di tutte le categorie di gioco, 16 delle quali di categoria A. Ne è venuto fuori un torneo di ottimo livello come da tradizione in questa gara primaverile a Chiaravalle.

La vittoria è finita nelle mani di Andrea Cerusico-Lucio Zeni (Jesina) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-6 sulla coppia madre-figlio Fedora Simoncelli-Giovanni Mattioli (Metaurense). Terzo posto per Silvano Brunori-Giorgio Ombrosi (Campanelli Moie), che in semifinale hanno ceduto 12-6 a Cerusico-Zeni. Quarti classificati Giuseppe Fiorelli-Giancarlo Luchetti (Marotta), battuti in semifinale 12-6 da Simoncelli-Mattioli.

63^ COPPA CITTA’ DI PORTO SAN GIORGIO (Coppie cat. BCD)

PORTO SAN GIORGIO (FM) – La Bocciofila Sangiorgese, presieduta da Enzo Steca, ha ospitato domenica 26 aprile la sessantatreesima edizione della Coppa Città di Porto San Giorgio, una delle gare con la tradizione più antica del calendario boccistico regionale.

Agli ordini del direttore di gara Leo Pierantozzi sono scese in campo 103 formazioni di coppia di categorie BCD che hanno dato vita a partite di ottimo contenuto tecnico fin dalle fasi eliminatorie del mattino.

La vittoria è andata a Stefano Minnetti-Roberto Centanni (Elpidiense) che in finale hanno avuto la meglio con il puinteggio di 12-5 su Emanuele Cenci-Stefano Donati (San Cristoforo Fano). Terzo posto per Alberto Mercuri-Doriano Maccari (Passo Treia), sconfitti in semifinale 12-10 da Minnetti-Centanni. Quarti classificati Bruno Alberto Ingegneri-Marco Monteburini (Castelfidardo), battuti in semifinale 12-8 da Cenci-Donati.

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