Il campionato individuale di ruzzola compie 50 anni, Loreti e Pericoli due maceratesi sul podio

La Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali ha tenuto a battesimo, insieme l’Asd Toano, l’edizione anniversario dell’evento sportivo

TOANO – Sabato e domenica si è disputato il 50^ campionato individuale di ruzzola della F.i.g.e.s.t. (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali).

Sulle strade del Comune di Toano in Provincia di Reggio Emilia ben 208 giocatori (80 di cat. A, 64 di cat. B e 64 di cat. C, provenienti da diverse regioni del centro Italia, si sono dati battaglia per portarsi a casa l’ambita maglia tricolore. Nella prima giornata si sono svolte le fasi eliminatorie che hanno dimezzato il numero dei partecipanti. La domenica mattina, invece, la semifinale ha consentito di scegliere i migliori 10 giocatori per categoria che hanno da subito iniziato ad effettuare gli ultimi 10 decisivi lanci.

Sono state 3 finali avvincenti ma mentre nella massima serie si e’ registrata la vittoria di Mauro Sabatini di Nocera Umbra, ormai arrivato al 3” titolo dopo quelli vinti nel 2007 e 2023, nella serie B e nella serie C, i campioni sono risultati 2 giocatori che ancora non erano mai saliti sul gradino più alto del podio: Silvano Malatesta di Belvedere Ostrense (An) e Gervasio Papi di Trecastelli (An).

Per la cronaca Mauro Sabatini con questo titolo bissa il successo conquistato nemmeno un mese fa nel campionato a squadre che si è svolto nella Provincia di Macerata.

Al termine i tre podi risultano quindi così composti:

Cat A)

Mauro Sabatini (Pg)

Luca Massi (An)

Luca Rosorani. (An)

Cat B)

Silvano Malatesta An)

Claudio Loreti. (Mc)

Marco Pericoli. (Mc)

Cat C)

1) Gervasio Papi (An)

2) Giovanni Sabatini (Pg)

3) Virgilio Tesei. (An)

Alla premiazione hanno presenziato il presidente della Federazione Enzo Casadidio, la Vice Presidente Silvia Razzoli, Il Vice Sindaco di Toano Roberto Zannini, Il Delegato Coni Reggio Emilia Saccardi Guido, il rappresentante della Federazione Reale Marocchina Sport per tutti Abdou Abid, Il Presidente della Specialità Ruzzola Mauro Sabatini , il Presidente della Specialità Ruzzolone Giorgio Lamecchi che ha anche ottenuto un ottimo risultato raggiungendo la finale nella Cat B e il Responsabile dell’Organizzazione Giuliano Ferrarini della ASD di Toano.

