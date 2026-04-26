Quasi 900 partecipanti al CorriLucrezia con trionfi di Bugli e Giorgi

CARTOCETO – Quasi 900 concorrenti giunti da varie regioni d’Italia hanno preso parte a Lucrezia di Cartoceto alla “CorriLucrezia”, la gara podistica nazionale giunta alla quarantesima edizione che si è trasformata anche in un momento di inclusione e condivisione, con la presenza di un colorato gruppo di atleti in carrozzina del sodalizio dei Road Runners e i loro spingitori, e la nutrita partecipazione, oltre 200 persone, alla camminata della Fondazione Homobonus.

La manifestazione valida per il Grand Prix Marche 2026 è stata organizzata egregiamente dal Gruppo Podistico Lucrezia del presidente Bruno Toccacieli in collaborazione con il Comune di Cartoceto e si è aperta con ben 176 under 17 impegnati nelle prove sui 200, 500, 1.000 e 2.000 metri.

Poi, è stata la volta dell’attesa distanza clou lungo un percorso pianeggiante di 10 chilometri.

Il successo finale è andato per distacco al 28enne Lorenzo Bugli, portacolori della Dinamo Sport, con l’ottimo crono di 32’54”. L’atleta romagnolo ha preceduto sotto lo striscione d’arrivo, tra due ali di un folto pubblico, nell’ordine, Matteo Collini (Moretti Corva), in 33’04”, Andrea Fiorani (Avis Castel San Pietro), in 33’32”, Marco Ercoli (Avis Castel San Pietro), campione uscente, in 33’45”, e Gianmarco Ceresani (Atl. Fano Tecfem), in 33’57”.

Al femminile, si è imposta Giulia Giorgi (Calcestruzzi Corradini), 14esima assoluta, con il nuovo record sul percorso di 35’58”, davanti ad Arianna Fabbri (Atletica Umbertide), in 38’32”, Lucia Burini (Sef Stamura Ancona), in 41’04”, Elisa Mezzelani (Sef Stamura Ancona), in 41’18”, e Sara Collesi (Fano Corre), in 42’16”.

Nel 15° Trofeo Avis, i donatori più veloci sono stati Mirco Cimarelli del Cus Camerino e per il settore rosa Elisa Mezzelani della Sef Stamura Ancona. Mentre nel 14° Campionato Sociale BCC Fano si sono aggiudicati la medaglia d’oro Giacomo Vitali (Calcinelli Run) e per il gentil sesso Caterina Di Cecchi (Marotta Mondolfo Run).

Tra i gruppi ha trionfato per il 36esimo anno consecutivo l’Atletica Fossombrone con 90 iscritti al traguardo.

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