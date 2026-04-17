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Gli alunni della 5^B della Scuola “Augusto Elia” in visita alla caserma dei Carabinieri di via della Montagnola

Diwww.altrogiornalemarche.it

Apr 17, 2026

ANCONA – Una ventina di alunni della classe 5^ B della Scuola primaria “Augusto Elia” dell’Istituto Comprensivo “Posatora – Piano – Archi” di Ancona ha visitato gli uffici della Stazione Carabinieri Ancona Principale all’interno della caserma “Cortecci”, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona, in via della Montagnola.

Nel corso della visita gli alunni – accompagnati dai loro insegnanti – hanno potuto vedere e toccare con mano alcuni degli strumenti di lavoro utilizzati quotidianamente dai Carabinieri nel loro servizio di controllo del territorio e di prossimità al cittadino, come ad esempio le Gazzelle e le moto della Sezione Radiomobile con i loro equipaggiamenti e dotazioni speciali per fronteggiare qualsiasi evenienza.

Nel corso della visita, tra l’altro, è stato spiegato ai ragazzi il funzionamento della Centrale Operativa dove, tramite il collegamento con la centrale del servizio 112 N.U.E., arrivano H 24 – 365 giorni l’anno, le richieste d’intervento da parte dei privati cittadini e tutte le segnalazioni degli altri enti pubblici in costante contatto con l’Arma dei Carabinieri. Inoltre, i giovani studenti hanno potuto assistere ad alcune dimostrazioni pratiche delle attività che i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo compiono per identificare i responsabili dei delitti.

L’incontro con gli alunni della 5^ B della Scuola “Augusto Elia” rientra nel più ampio progetto “cultura della legalità” che i Carabinieri, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, portano avanti ogni anno. Il Lgt. C.S. Antonio SARACINO, Comandante della Stazione CC Ancona Principale – che in caserma ha fatto gli onori di casa – aveva già incontrato gli studenti nella loro Scuola per parlare di temi di assoluta attualità (in particolare per la loro età) quali bullismo, cyberbullismo, salvaguarda dell’ambiente, anche con l’intervento di personale specializzato del Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E.) e, chiaramente, del tema di più ampio respiro vertente sulla legalità. Nei prossimi giorni sono previste analoghe visite da parte di studenti di altre Scuole del comune di Ancona.

 

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