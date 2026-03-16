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CRONACA GROTTAMMARE IN PRIMO PIANO

Nel pomeriggio lungo l’autostrada violento scontro tra due autoarticolati

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mar 16, 2026

GROTTAMMARE – Poco prima delle 15 i Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti in A14, al chilometro 296 + 400, direzione nord, per lo scontro tra due autoarticolati.

Gli operatori dei Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi pesanti ponendo particolare attenzione all’integrità dei serbatoi, per evitare possibili fuoriuscite di liquidi infiammabili.

Gli autisti, usciti autonomamente, sono stati presi in cura dal personale sanitario.

Sul posto la Polizia autostradale ed il personale della società autostrade.

Il traffico, seppur rallentato, non è stato interrotto, proseguendo sulla corsia d’emergenza.

 

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