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CRONACA IN PRIMO PIANO PORTO SANT'ELPIDIO

Ritrovata una persona scomparsa ieri a Porto Sant’Elpidio

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mar 18, 2026

PORTO SANT’ELPIDIO – È stata ritrovata questa mattina la persona dispersa ieri sera nei pressi del litorale.

Le ricerche erano iniziate ieri sera dopo la segnalazione dei familiari.

Il ritrovamento è avvenuto grazie all’unità cinofila dei Vigili del fuoco in una capanna presente nella zona. La persona, una donna, è poi stata sottoposta alle cure del personale del 118.

 

 

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