Messo in sicurezza dai Vigili del fuoco un solaio all’interno di un’abitazione

MACERATA – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera alle ore 21 circa in via Pace per la messa in sicurezza di un solaio all’interno di un’abitazione.

A scopo precauzionale gli occupanti dello stabile sono stati temporaneamente allontanati e, tramite il Comune di Macerata, è stato attivato il servizio di pronto intervento sociale per garantire loro assistenza notturna.

Non si registrano persone coinvolte, esclusivamente danni materiali alla struttura.

