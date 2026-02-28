AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Messo in sicurezza dai Vigili del fuoco un solaio all’interno di un’abitazione

Diwww.altrogiornalemarche.it

Feb 28, 2026

MACERATA – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera alle ore 21 circa in via Pace per la messa in sicurezza di un solaio all’interno di un’abitazione.
A scopo precauzionale gli occupanti dello stabile sono stati temporaneamente allontanati e, tramite il Comune di Macerata, è stato attivato il servizio di pronto intervento sociale per garantire loro assistenza notturna.
Non si registrano persone coinvolte, esclusivamente danni materiali alla struttura.

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

CRONACA IN PRIMO PIANO SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Appartamento prende fuoco, trovato morto l’anziano che vi abitava

Mar 1, 2026 www.altrogiornalemarche.it
ECONOMIA IN PRIMO PIANO MARCHE

Riordino scommesse, Alesse accelera: regole uniche e sfida ai colossi digitali entro agosto

Feb 28, 2026 www.altrogiornalemarche.it
CULTURA IN PRIMO PIANO MARCHE

Dalla regressione della specie all’umanoide, una bella mostra di Mattia Moreni / FOTO

Feb 28, 2026 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CRONACA IN PRIMO PIANO SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Appartamento prende fuoco, trovato morto l’anziano che vi abitava

1 Marzo 2026 www.altrogiornalemarche.it
ECONOMIA IN PRIMO PIANO MARCHE

Riordino scommesse, Alesse accelera: regole uniche e sfida ai colossi digitali entro agosto

28 Febbraio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CULTURA IN PRIMO PIANO MARCHE

Dalla regressione della specie all’umanoide, una bella mostra di Mattia Moreni / FOTO

28 Febbraio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Messo in sicurezza dai Vigili del fuoco un solaio all’interno di un’abitazione

28 Febbraio 2026 www.altrogiornalemarche.it