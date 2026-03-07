Incendio coinvolge un’auto, un pergolato ed una parte della mura

RECANATI – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 12 in Contrada Saletta, nel comune di Recanati, per un incendio che ha coinvolto un’autovettura, un pergolato in legno e parte delle mura esterne di un’abitazione vicina.

La squadra di Macerata, intervenuta con tre automezzi, ha provveduto allo spegnimento dell’incendio, utilizzando liquido schiumogeno, e alla messa in sicurezza dell’area evitando la propagazione delle fiamme all’interno dei locali dell’abitazione.

Non si segnalano persone ferite o coinvolte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati