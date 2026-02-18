Controleggendo donna, una rassegna per ascoltare, comprendere e raccontare

RECANATI – Controvento APS presenta ControLeggendo Donna, una rassegna che nasce dal desiderio di creare uno spazio vivo, autentico, in cui le parole delle donne possano risuonare senza filtri. Non una semplice serie di incontri, ma un percorso che invita a fermarsi, ad ascoltare, a lasciarsi toccare da storie, pensieri e visioni capaci di illuminare il nostro tempo.

Sei appuntamenti, sei voci autorevoli, sei modi diversi di guardare il mondo: dalla bioetica alla poesia, dalla criminologia al giornalismo, dalla saggistica alla musicologia. Un viaggio attraverso esperienze e sensibilità che, intrecciandosi, restituiscono la ricchezza e la complessità dell’essere donna oggi.

Ogni incontro è un invito a entrare in dialogo, a lasciarsi interrogare, a scoprire nuove prospettive. Un’occasione per ritrovare il valore della parola condivisa e della cultura come luogo di incontro e di libertà.

Ogni incontro sarà arricchito da brevi momenti musicali, pensati per creare un’atmosfera accogliente e per accompagnare il pubblico in un’esperienza culturale ancora più immersiva. Gli appuntamenti si terranno sempre alle 18.30, presso la sede dell’associazione.

CALENDARIO COMPLETO

27 febbraio – Dal corpo‑merce al corpo‑relazione: ripensare la femminilità oggi – Giulia Bovassi

6 marzo – Con la forza del niente – Franca Mancinelli

13 marzo – La mia parola – Margherita Carlini

27 marzo – Donne in cerca di guai – Emanuela Camilletti

10 aprile – Più libere, ma a che prezzo? – Costanza Miriano

24 aprile – La Parità nel Pentagramma – Maria Chiara Mazzi

Relatrici di rilievo, voci che illuminano il presente

ControLeggendo Donna riunisce donne che non si limitano a osservare la realtà: la attraversano, la interrogano, la raccontano con autenticità. Ognuna di loro porta con sé un bagaglio di esperienza, studio e sensibilità che diventa dono per la comunità.

Giulia Bovassi, bioeticista e ricercatrice internazionale, apre la rassegna con una riflessione necessaria sulla femminilità nell’epoca digitale. Il suo libro Guida bioetica per terrestri. Da Fulton Sheen al cybersesso accompagna il pubblico in un viaggio tra dilemmi morali, affettività, sessualità e nuove tecnologie, offrendo criteri chiari per orientarsi in un tempo complesso.

Franca Mancinelli, tra le voci più significative della poesia italiana contemporanea, guiderà un dialogo fatto di versi e letture da Tacete, o maschi e Tutti gli occhi che ho aperto, intrecciando la memoria delle prime autrici marchigiane con le questioni di genere di oggi, in un ponte ideale tra secoli, corpi e parole.

Margherita Carlini, psicologa clinica, psicoterapeuta e criminologa forense, porta in rassegna La mia parola, un libro che raccoglie cinque testimonianze di donne sopravvissute alla violenza. La sua esperienza nei Centri Antiviolenza e nella formazione nazionale degli operatori rende il suo intervento un momento di ascolto profondo e necessario.

Emanuela Camilletti, responsabile dei volontari del Centro Aiuto alla Vita di Recanati, racconta le storie raccolte in Donne in cerca di guai: testimonianze di donne che, sostenute da una rete di aiuto, hanno scelto di portare avanti la gravidanza nonostante difficoltà e solitudini. Un racconto di coraggio, fragilità e rinascita.

Costanza Miriano, giornalista e scrittrice, propone una riflessione controcorrente sulla libertà femminile a partire dal suo libro Quando eravamo femmine. Un invito a interrogarsi sul prezzo dell’emancipazione e sul significato profondo dell’essere donna oggi.

Maria Chiara Mazzi, musicologa, divulgatrice e docente, chiude la rassegna con La Parità nel Pentagramma, un viaggio nella storia della musica femminile attraverso le Lettere ad una giovane fanciulla sull’arte di suonare il pianoforte di Carl Czerny. Un’occasione per riflettere sulle disuguaglianze di genere nel mondo musicale, ieri e oggi.

Insieme, queste relatrici compongono un coro di voci diverse ma armoniche: sei prospettive, sei linguaggi, un’unica volontà di raccontare la verità dell’essere donna oggi, con intelligenza, sensibilità e passione.

ControLeggendo Donna si inserisce nel più ampio progetto ControLeggendo, nato per creare una rete di lettori che condividono e scambiano libri, promuovendo una lettura sostenibile. Un progetto che va controcorrente, come lo spirito di Controvento APS: un invito a rallentare, a leggere, a condividere, a costruire comunità attraverso il potere delle storie.

Per informazioni e prenotazioni: Mail: segreteria@controventoaps.org

Telefono e Whatsapp 320 9127249

