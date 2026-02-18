AltrogiornaleMarche

Due camion ed un’auto coinvolti in un incidente nella galleria, tre feriti portati in ospedale

Feb 18, 2026

PEDASO – Poco prima delle 11 le squadre di Vigili del fuoco di Fermo e San Benedetto del Tronto sono intervenute in A14 al km 288 + 300, in galleria, direzione sud, per un incidente che ha visto coinvolti due autoarticolati ed un’autovettura.

Gli occupanti, già presi in cura dal personale sanitario, sono stati trasportati – due – negli ospedali di zona ed uno in eliambulanza al nosocomio regionale di Torrette.

I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e ad arginare la perdita di gasolio di uno di essi. La corsia sud è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dei soccorsi.

Sul posto per i rilievi la Polizia autostradale di Porto San Giorgio.

 

Di www.altrogiornalemarche.it

