Il montecosarese Daniele Mazzoccolo fra i coristi diretti da Riccardo Muti nel concerto in onore di Papa Leone XIV

MONTECOSARO – Il montecosarese Daniele Mazzoccolo è stato chiamato a rinforzare il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini che, accompagnato dall’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, nell’immenso auditorium vaticano Paolo VI, ha eseguito la Messa per l’Incoronazione di Carlo X di Luigi Cherubini. Il concerto, in onore e alla presenza di Papa Leone XIV, alla sua prima Solennità natalizia da Pontefice, si è svolto oggi 12 dicembre, è stato trasmesso in diretta televisiva da Rai 2 e la direzione è stata affidata al M° Riccardo Muti.

Daniele Mazzoccolo è molto attivo nell’ambito corale montecosarese: è direttore del Coro Agape e componente, nonché tenore solista, della Corale Santa Cecilia. Ne approfittiamo per informare che sarà protagonista anche del Concerto di Natale per soli, tre corali, pianoforte e quartetto d’archi, diretto da Giorgio Quattrini, che si terrà nella chiesa di San Lorenzo Martire di Montecosaro, domenica 21 dicembre alle ore 21:00.

