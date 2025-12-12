Concerto di Natale delle corali Santa Cecilia e Agape di Montecosaro

MONTECOSARO – La sedicesima edizione del classico “Concerto di Natale”, organizzato dalla corale S. Cecilia e dal blog Montecorriere, con il patrocinio del Comune di Montecosaro, si terrà domenica 21 dicembre 2025 alle ore 21:00, presso la chiesa Collegiata di San Lorenzo Martire di Montecosaro.

Protagonisti saranno le corali montecosaresi “Santa Cecilia” e “Agape”, accompagnate dagli archi del quartetto “Gigli” e dal pianoforte di Mauro Giorgini, con interventi dei solisti Anna Sabbatini e Daniele Mazzoccolo. Il concerto sarà presentato da Maria Tiziana Pepi e diretto da Giorgio Quattrini.

Graditissimo ospite il coro scolastico “Vocincanto” dell’Istituto Comprensivo Solari di Loreto diretto da Tiziana Antrilli. Ingresso libero.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati