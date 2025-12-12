AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

EVENTI IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Concerto di Natale delle corali Santa Cecilia e Agape di Montecosaro

Diwww.altrogiornalemarche.it

Dic 12, 2025

MONTECOSARO – La sedicesima edizione del classico “Concerto di Natale”, organizzato dalla corale S. Cecilia e dal blog Montecorriere, con il patrocinio del Comune di Montecosaro, si terrà domenica 21 dicembre 2025 alle ore 21:00, presso la chiesa Collegiata di San Lorenzo Martire di Montecosaro.

Protagonisti saranno le corali montecosaresi “Santa Cecilia” e “Agape”, accompagnate dagli archi del quartetto “Gigli” e dal pianoforte di Mauro Giorgini, con interventi dei solisti Anna Sabbatini e Daniele Mazzoccolo. Il concerto sarà presentato da Maria Tiziana Pepi e diretto da Giorgio Quattrini.

Graditissimo ospite il coro scolastico “Vocincanto” dell’Istituto Comprensivo Solari di Loreto diretto da Tiziana Antrilli. Ingresso libero.

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

EVENTI IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Il montecosarese Daniele Mazzoccolo fra i coristi diretti da Riccardo Muti nel concerto in onore di Papa Leone XIV

Dic 12, 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Si ribalta con l’auto, soccorso e portato in ospedale

Dic 11, 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Appartamento in fiamme, una persona trasportata in ospedale per accertamenti

Dic 10, 2025 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

EVENTI IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Concerto di Natale delle corali Santa Cecilia e Agape di Montecosaro

12 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Il montecosarese Daniele Mazzoccolo fra i coristi diretti da Riccardo Muti nel concerto in onore di Papa Leone XIV

12 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Si ribalta con l’auto, soccorso e portato in ospedale

11 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Appartamento in fiamme, una persona trasportata in ospedale per accertamenti

10 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it