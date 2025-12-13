Auto si ribalta, il conducente soccorso e portato in ospedale

FERMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 8 in via Andreottino Girardi per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura che si è ribaltata.

La squadra di Fermo ha estratto dall’abitacolo il conducente rimasto incastrato, affidandolo successivamente alle cure del personale sanitario del 118.

Presente sul posto anche la Polizia Locale.

