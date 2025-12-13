AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Auto si ribalta, il conducente soccorso e portato in ospedale

Diwww.altrogiornalemarche.it

Dic 13, 2025

FERMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 8 in via Andreottino Girardi per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura che si è ribaltata.
La squadra di Fermo ha estratto dall’abitacolo il conducente rimasto incastrato, affidandolo successivamente alle cure del personale sanitario del 118.
Presente sul posto anche la Polizia Locale.

 

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

EVENTI IN PRIMO PIANO TOLENTINO

Lezioni sulla salute dentale nelle scuole con il Rotary Tolentino

Dic 13, 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO SARNANO

Un incendio devasta un fienile pieno di rotoballe e mezzi agricoli

Dic 13, 2025 www.altrogiornalemarche.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Concerto di Natale delle corali Santa Cecilia e Agape di Montecosaro

Dic 12, 2025 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

EVENTI IN PRIMO PIANO TOLENTINO

Lezioni sulla salute dentale nelle scuole con il Rotary Tolentino

13 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO SARNANO

Un incendio devasta un fienile pieno di rotoballe e mezzi agricoli

13 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Auto si ribalta, il conducente soccorso e portato in ospedale

13 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Concerto di Natale delle corali Santa Cecilia e Agape di Montecosaro

12 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it