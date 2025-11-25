AltrogiornaleMarche

Questa mattina due pullman in fiamme a Porto d’Ascoli

Nov 25, 2025

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questa mattina, poco dopo le 7, i Vigili del fuoco del distaccamento rivierasco sono intervenuti a Porto d’Ascoli per l’incendio di due pullman.

Le fiamme si sono sviluppate nel vano motore di uno di essi e nell’incedere ha coinvolto l’altro. Nelle fasi di spegnimento i pompieri si sono avvalsi di liquido schiumogeno, attaccando il fuoco da più fronti.

