Questa mattina due pullman in fiamme a Porto d’Ascoli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questa mattina, poco dopo le 7, i Vigili del fuoco del distaccamento rivierasco sono intervenuti a Porto d’Ascoli per l’incendio di due pullman.

Le fiamme si sono sviluppate nel vano motore di uno di essi e nell’incedere ha coinvolto l’altro. Nelle fasi di spegnimento i pompieri si sono avvalsi di liquido schiumogeno, attaccando il fuoco da più fronti.

