Pugilato, quattro marchigiani sul podio ai campionati nazionali under 15

ANCONA – Si sono svolti a Roseto degli Abruzzi i campionati nazionali di pugilato riservati agli under 15 di entrambi i sessi.

Le Marche partecipavano con otto giovani e ne hanno portati quattro sul podio: oro alla talentuosa Ilary Ciobotaro nei 54 kg della palestra Boxe Centrale di Pesaro condotta dal tecnico Roberto Verzolini; altro oro da Davide Palombini nei 48 kg della storica Canappa Boxing di Portorecanati; argento per Josef Spinelli e bronzo per il cugino Joshua Spinelli della stessa società nella filiale di San Benedetto del Tronto condotta dal Tecnico Alfredo Di Gennaro.

Un grosso successo per una regione piccola come la nostra ma di grandi tradizioni che vengono confermate ad ogni competizione di livello nazionale.

I cugini Spinelli si sono qualificati battendo rispettivamente negli ottavi il campione toscano Marciano ed il lombardo Sami, successivamente nei quarti hanno regolato il veneto Demori ed il siciliano Musso; in semifinale Joshua ha fatto un ottimo match contro l’emiliano Apostol che peraltro è risultato più incisivo e si è dovuto accontentare del bronzo. Josef ha superato il rappresentante campano Christian ed è giunto in finale. Argento per lui che ha ceduto davanti alla eccezionale velocità di esecuzione del veneto De La Cruz disputando peraltro un ottimo combattimento e risultando battuto di strettissima misura.

Ci si attendevano grandi cose da Davide Palombini , già bambino prodigio nel settore giovanile e figlio d’arte, e il giovane pugile non ha tradito le aspettative. Ha iniziato prepotentemente e agli ottavi ha costretto i secondi del suo avversario, il veneto Iurco, a togliere dal ring il loro pugile per sospensione cautelare per evitargli un sicuro Ko. Nel prosieguo ha regolato da par suo in semifinale il toscano Voicu con il quale aveva un conto in sospeso con una condotta di gara a dire poco spettacolare che ha infiammato il parterre ed in finale si è preso l’oro strapazzando con colpi di rimessa Mastroianni delle Fiamme Oro che alla vigilia era dato per sicuro vincitore.

Altro oro in campo femminile con Ilary Ciabotaro che ha superato in semifinale la friulana Giustizieri e che poi in finale ha fatto un vero capolavoro contro la pugliese Dattilico surclassata con l’uso eccellente dell’ uno due e con ganci destri e sinistri in fase di uscita. Un match veramente da vetrina.

Anche gli atleti non medagliati si sono comportati in maniera eccellente tanto da ottenere i complimenti della Federazione Nazionale presente a Roseto con i suoi massimi esponenti. Estremamente soddisfatti i responsabili delle palestre e degli accompagnatori marchigiani. In primis di Roberto Verzolini, Francesca Pignatti Andrea Gabbanelli, Alfredo Di Gennaro e Diego Pieroni. Come sempre le Marche si sono piazzate ai primissimi posti in campo nazionale.

