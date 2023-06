Un evento unico per le Marche: 1600 aziende che fanno “matching” con le Camere di Commercio italiane nel mondo

COLLI DEL TRONTO – L’evento è realizzato in occasione della 32^ Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’estero che sono ormai ambasciatrici e facilitatrici dell’economia italiana nel mondo: dal loro operato 51.000 aziende italiane hanno fatto business all’estero, a seguito di 44 milioni investiti in azioni promozionali dei 66.000 operatori coinvolti, nel solo 2022.

A Colli del Tronto (Ascoli Piceno) nel corso della 32^ Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’estero di Assocamerestero – l’Associazione che riunisce le 84 Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) – organizzata dalla Camera di Commercio delle Marche Assocamerestero–collaborazione con Unioncamere e con la Regione Marche, in programma sino al 20 giugno.

A conferma la capacità del sistema camerale (italiano ed estero) di supportare la capacità di penetrazione dei mercati esteri le parole e i numeri portati dal Presidente di Camera Marche Gino Sabatini, ideatore della kermesse:

“Siamo felici di ospitarvi, ancora di più di fare conoscenza: essere qui non è causale, vogliamo farci conoscere e riconoscere coi nostri tratti distintivi e dare un’opportunità concreta alle PMI che difficilmente riescono ad affrontare i grandi mercati internazionali. Per questo il mondo lo portiamo qui. Bisognava cogliere questa opportunità, ed eccoci qui, a riflettere a 360° sullo sviluppo di questa regione, insieme e poi singolarmente attraverso gli incontri one to one. Con quasi 6 milioni, nel primo mandato come Camera Marche, di investimento in misure a diretto sostegno dell’export, agevolando la partecipazione alle più importanti manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero. Ne hanno beneficiato oltre 2mila imprese, coinvolte in circa 750 fiere in 88 Paesi. Tra questi Italia, Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, Olanda, Emirati Arabi, Cina, Russia e Stati Uniti”.

