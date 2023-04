Le Confcommercio e la Camera di Commercio delle Marche insieme per i 40 anni dei Week-End Gastronomici

PESARO – Per un traguardo straordinario, i 40 anni dei Week-End Gastronomici, manifestazioni tra le più longeve e di successo della intera regione Marche, una doppia presentazione.

Alla vetrina nazionale, nella prestigiosa sede dell’Enit, Agenzia Nazionale per il Turismo, è seguita oggi quella presso la sede di Confcommercio Marche Nord.

A testimoniare l’importanza dell’evento, la presenza di tutte le Confcommercio della regione, Marche centrali e Ascoli Piceno, e della Camera di Commercio.

Al tavolo con il direttore Amerigo Varotti, il presidente di Confcommercio Marche Nord Angelo Serra; Mario Di Remigio, presidente Associazione Ristoratori Pesaro e Urbino; Gino Sabatini, Presidente Camera di Commercio delle Marche; Massimiliano Polacco, Direttore Confcommercio Marche Centrali. In sala insieme ai vertici dell’associazione di categoria, a diversi amministratori e ai partner della manifestazione (Riviera Banca con il presidente Fausto Caldari, Hera, Prosciutto di Carpegna, Ente Bilaterale del Commercio ed Ente Bilaterale del Turismo con il presidente Domenico Montillo e Marco Ravaglia), il direttore di Confcommercio Ascoli Piceno Fausto Calabresi, il segretario generale della Camera di Commercio Marche Fabrizio Schiavoni, il presidente Unpli Pesaro Urbino Damiano Bartoccetti.

Al via il 15 aprile, i Week-End Gastronomici di Primavera (Itinerari nell’entroterra della provincia di Pesaro e Urbino e nel Montefeltro) coinvolgeranno ben 46 ristoranti, distribuiti in 30 località. Viatico dei Week-End l’ormai celebre libretto – menu (oggetto di collezione, con tanto di annullo filatelico) con le date, i ristoranti aderenti e cenni sulle località. E chiari e invitanti, i vari menu proposti, tutti diversi tra loro. A un prezzo promozionale, più che conveniente.

«Aver raggiunto i 40 anni – ha esordito Serra – significa che questa manifestazione riscuote sempre successo e interesse, perché capace di coniugare il mangiar bene e la bellezza del territorio».

Ha poi preso la parola Varotti: «E’ un fatto storico quello di stamattina, con le Confcommercio delle Marche riunite e la Camera di Commercio. Un evento che può dare il via a nuove importanti iniziative e collaborazioni». Quindi è entrato nel dettaglio dei Week-End Gastronomici – itinerari nell’entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino: «Quando 40 anni fa ideammo la prima edizione due erano gli obiettivi: valorizzare la cucina, i piatti e i ristoranti dell’entroterra e legare i piaceri della tavola ad occasioni di conoscenza di luoghi suggestivi. Il viaggio in borghi e paesi normalmente ai margini degli itinerari turistici, andare per colline e vallate e riscoprire la cucina territoriale, i prodotti e i piatti della tradizione che solo lì, in quel luogo, assumevano il carattere della tipicità. Ed il mondo della ristorazione, nel nostro entroterra, si è elevato, è cresciuto professionalmente senza rincorrere i dettami della ‘nuova cucina’ che voleva l’abbandono della tradizione per abbracciare un modello più moderno di interpretazione della cucina. Seguendo, inconsapevolmente, quelle che sono state definite da Edoardo Raspelli le tre T: Terra, Tradizione e Territorio. Questo ha sancito il successo e la longevità dei Week End gastronomici seguiti da decine di migliaia di gastronauti. Un grande ringraziamento ai nostri partner che ci sostengono».

E per i 40 anni saranno diverse le iniziative: dopo l’Oscar della ristorazione, l’8 maggio è in programma una tavola rotonda con il gastronomo, giornalista e scrittore Edoardo Raspelli e il giornalista del Quotidiano Nazionale Davide Eusebi, e si sta lavorando a uno show cooking con gli amministratori dei 21 Comuni dell’Itinerario della Bellezza.

«Un compleanno in grande – sottolinea il vicedirettore Agnese Trufelli – grazie anche alla presenza del direttore Confcommercio Marche, Massimiliano Polacco e del Presidente di Confcommercio Ascoli Piceno, Fausto Calabresi. Un segnale di unione importante, nello stile di Confcommercio, capace di creare nuovi ponti e progetti, tanti, per il bene delle nostre imprese e dei Comuni della regione».

Non è voluto mancare l’assessore regionale Francesco Baldelli: «Felice di partecipare al 40mo anniversario di una manifestazione di grande fascino, una delle eccellenze al servizio delle nostre eccellenze, volano dell’economia legata al turismo, all’arte e all’enogastronomia. Un grande risultato e una solida garanzia per futuri successi, per valorizzare i territori interni attraverso le loro eccellenze enogastronomiche, la qualità dell’accoglienza, la ristorazione tradizionale e la genialità degli imprenditori che investono nel nostro entroterra e nei borghi. La Regione, attraverso la delega alle aree interne, crede fortemente che lo sviluppo dei nostri territori debba far leva sull’imprenditoria, il turismo e le infrastrutture. Fin dal nostro insediamento stiano lavorando per questo e continueremo a lavorare per valorizzare le nostre Marche. È un grande piacere festeggiare questo 40mo insieme ai Direttori di Confcommercio Marche e le sue territoriali di Marche Nord e Ascoli Piceno. L’unione delle Confcommercio rende più forte l’intera regione».

Ha portato i saluti il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini: «Quarant’anni di Week-end Gastronomici hanno costruito una cultura dell’accoglienza, della ristorazione e frequentazione gastronomica della provincia per decine di migliaia di cittadini e turisti. Ora alle porte di Pesaro 2024 questa rete è oltremodo preziosa per un territorio che vuole fare squadra, connettersi e conoscersi. Ristoranti, osterie e bar possono e devono essere i primi protagonisti di un racconto popolare e turistico, per questo tanta progettualità li riguarderà e li coinvolgerà in maniera importante».

Prezioso il sostegno di RivieraBanca: «I Week-end gastronomici – ha proseguito il presidente Fausto Caldari – sono un’iniziativa sempre molto partecipata ed apprezzata giunta ormai al quarantesimo anno. Tra le più longeve del nostro territorio. A dimostrazione della lungimiranza e della capacità di mettere in campo scelte strategiche che ebbero gli ideatori di questo evento. I Week-end gastronomici, oltre a guidarci alla riscoperta dei sapori e delle tradizioni del nostro entroterra, ci fanno apprezzare ancora di più i prodotti tipici del nostro territorio e rappresentano una formidabile occasione per destagionalizzare il turismo e per incentivare l’afflusso di visitatori nelle nostre aree interne tra borghi, colline, rocche, chiese e cantine. RivieraBanca è una vera banca del territorio e dunque non poteva che aderire con entusiasmo alla riuscita di questa manifestazione che sa coniugare territorio ed eccellenze».

Atteso l’intervento di Polacco: «E’ un momento storico in un momento molto importante, la presenza di tutte le Confcommercio delle Marche riunite. Abbiamo tante potenzialità come Confcommercio e mettendoci insieme, collaborando possiamo esprimerle tutte e nel migliore dei modi. Mi complimento per il grande traguardo dei Week-End gastronomici, frutto di una visione giusta: la promozione del territorio, lo sviluppo turistico ed economico attraverso l’enogastronomia di qualità, le tipicità, la bellezza straordinaria del nostro entroterra. Un’ottima intuizione avuta ormai tanti anni fa che sta riscuotendo il meritato successo e che continuerà ad averne perché la ricetta è quella giusta».

Ha concluso Sabatini: «Una giornata storica sia per i 40 anni dei Week-end Gastronomici, iniziativa che sosteniamo da sempre perché molto importante per la valorizzazione e promozione del territorio e delle sue eccellenze, sia perché tutto il mondo Confcommercio regionale è qui con la Camera di Commercio. Auspico che al più presto possiamo metterci al tavolo insieme per progetti importanti di profilo regionale. Ci attendono tanti appuntamenti importanti: dalla Convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all’estero a Pesaro Capitale Italiana della Cultura».

A completare le guide dei Week-end Gastronomici una presentazione dei luoghi, con particolare attenzione ai Comuni dell’Itinerario della Bellezza. A sottolineare l’importanza del viaggiare e del fare turismo nella valorizzazione dell’eno-gastronomia.

Il libretto con tutte le informazioni è consultabile e scaricabile nel sito http://confcommerciomarchenord.it

