Sabato la finale regionale del concorso di bellezza Miss Grand International Italy

PESARO – Sabato 3 giugno è in programma la Finale Regionale Marche 2023 del Concorso più gettonato al Mondo. Da 3 anni Miss Grand International Italy, presso la location La Giara Ristorante Pizzeria Dancing, si preannuncia una serata ricca di sorprese e tanto divertimento. C’è soprattutto tanta curiosità sulle Miss Grand e Miss Mascotte che si aggiudicheranno la Finale Nazionale dal 7/11 giugno a Maratea. Il Patron Nazionale Giuseppe Puzio sarà lieto di conoscere e ospitare le nostre finaliste.

L’agente regionale Marche Francesca Guidi impegnata nell’organizzazione di eventi ringrazia anticipatamente tutte le attività che hanno aderito a questo importante appuntamento con la bellezza, la moda, il Glamour valorizzando le bellezze del territorio e non solo.

La scenografia sul tappeto rosso è stata affidata ad Atelier del Regalo di Montaccini Pesaro, arricchita dalle opere pittoriche dell’artista Mara Pianosi.

Il programma apre alle ore 20 con i saluti della consigliera regionale Marche Micaela Vitri. A seguire la degustazione di bollicine della cantina Vini Biagi che vedremo anche in sfilata con le etichette più prestigiose. Alle ore 20.30 inizio della cena con le prelibatezze di Luca e Roberto.

Le sfilate per le Miss Mascotte 13/17 anni prevedono l’uscita in costume Playmar brand Nazionale passando ai gioielli di Falabella brand sfizioso e creativo Pesarese in ultimo gli outfit fiorati colorati di Fairy Creations Moda Donna Made in Italy Designer Jessica Spiga di Torino che si riproporrà anche in passerella con le Miss Grand un look diverso e più accattivante.

Ospiti ed intrattenimento durante la serata con Bicio l’antidepressivo naturale ne vedremo e sentiremo delle belle , Elisa Del Prete voce meravigliosa, Compagnia CHORA con l’esibizione folkloristica di Pizzica Salentina e Luca Fattori cantante emergente.

L’evento per le ragazze più grandi apre con la collezione frizzantina dell’anteprima estate 2023 moda mare di Mia.C. di Gabicce Mare, verrà presentata anche l’anteprima primavera estate del Brand Trendy Boutique Pesaro con abiti colorati e alla moda adatti a tutte le età,le Miss in concorso saranno impreziosite dalla sfilata di Lucia De Carolis Gioielli di Posta, passerella dall’occidente all’oriente con i Chapan della Designer Aida Abdullaeva .

Le Miss finaliste Regionali verranno rese ancor più belle dalle acconciature curate da Stile Capelli Pesaro, abbinate al make up estivo di Isabella estetica e massaggi di Fossombrone ,ci proporranno le tendenze per l’estate 2023.

Per concludere in dolcezza lo faremo con la torta cult e originale dedicata a questa serata realizzata da Mariella Mosca Pasticceria e Catering.

Ci sarà una diretta Facebook collegandosi alla pagina di Pesaro Live News.

Una giuria qualificata e importante composta dal Presidente Ivan Cottini, Bicio, Ilaria Buccheri Radio Ascoli, Marco Mainardi Radio Prima Rete, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Gradara Angela Bulzinetti, Elisa Del Prete, Caterina Dini personal trainer, Emanuele Gambini orafo, Alessio Zaffini giornalista Resto del Carlino, Giacomo Rossi Consigliere Regionale.

Come preannunciato tantissimi i premi in palio con il coinvolgimento di Giometti Cinema card 5 ingressi per tutti i cinema Giometti con sede nelle Marche, anello d’oro di Emanuele Gambini orafo per Zucchi Gioielli, omaggio floreale Fiorista Latini ,prodotti Naturali Ophiscosmetica di Offida,Weekend per due persone Atelier del Viaggiatore agenzia di Pesaro e Fano. Oltre alla corona e fascia ufficiale del Concorso alle prime classificate nelle due categorie,verranno consegnate altre fasce sponsor Nazionali e tre fasce sponsor locali.

Ospite nel sociale Paolo Muratori Presidente dell’associazione Diabetici di Pesaro che festeggiano il 35° compleanno. La serata terminerà con il ballo accompagnati dai Vanilla.

Una grandissima opportunità per le ragazze Marchigiane che si stanno mettendo in gioco per trascorrere una serata mozzafiato, piena di valori ma anche divertente. Buona fortuna a tutte le ragazze!

