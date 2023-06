La Confcommercio: “Emergenza ambientale e prospettive per il San Bartolo”

Assemblea a Vallugola con gli operatori economici e gli amministratori

PESARO – Coordinata e convocata da Confcommercio Marche Nord si è svolta, presso il ristorante Dalla Pia a Vallugola, una assemblea degli operatori economici del Parco del San Bartolo, dei Comuni di Gabicce Mare e Pesaro, per parlare dei danni subiti dalle imprese a causa del nubifragio del mese scorso e ragionare di prospettive per la salvaguardia e tutela del territorio.

Erano presenti all’incontro tutte le attività economiche interessate. Insieme al Direttore Generale di Confcommercio Amerigo Varotti, al Vice Agnese Trufelli, agli Assessori Regionali Stefano Aguzzi e Francesco Baldelli, il Sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi, l’Assessore Francesca Frenquellucci del Comune di Pesaro, il presidente dell’Ente Parco Silvano Leva, il consigliere regionale Nicola Baiocchi ed i consiglieri comunali di Pesaro Malandrino e Redaelli.

Gli operatori economici, costituiti in comitato spontaneo supportato da Confcommercio, hanno elencato i danni subiti per i quali sono attivate tutte le procedure per ottenere i ristori previsti dal riconoscimento dello stato di emergenza per i comuni di Gabicce Mare e Pesaro da parte governativa. Ma la approfondita discussione si è concentrata sulle prospettive future del territorio, sulla necessità di prevenire e calmierare il rischio idrogeologico, sugli interventi strutturali che Regione e Comuni, con l’Ente Parco, potranno mettere in campo.

E’ stata sottolineata l’esigenza di una interlocuzione costante ed un confronto permanente tra imprese e istituzioni per individuare i problemi, ricercare le soluzioni ed attivare le risorse (soprattutto nazionali e regionali) per difendere il territorio dall’erosione della falesia e dalle frane che, anche nell’ultimo nubifragio, hanno interessato tutta l’area. Per questo Confcommercio Marche Nord, con i propri referenti nell’area, sarà l’interlocutore per le istituzioni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it