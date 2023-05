Dalla Vigna alla Tavola, ad Ancona i vini marchigiani incontrano le eccellenze del territorio

ANCONA – Torna ad Ancona il progetto Dalla Vigna alla Tavola, che vede al centro la proposta di degustazioni dei vini delle cantine marchigiane e dei prodotti tipici del territorio, promosso e sostenuto dalla Regione Marche e dagli operatori del territorio.

Ad essere coinvolto il 14 maggio sarà quindi il capoluogo regionale Ancona, con la degustazione di vini abbinata alle specialità anconetane di mare de La Vecchia Osteria, ristorante che opera dal 1978, grazie alla selezione di vini e cantine della sommelier Giovanna Tomassoni, dell’A.I.S. Marche, che guiderà la degustazione, insegnando i segreti degli abbinamenti tra le pietanze ed i vini.

È il cuore del progetto “Enoturismo delle Marche: dalla vigna alla tavola”, un viaggio tra i sapori e le bellezze del territorio per conoscere da vicino le eccellenze enogastronomiche marchigiane, servite e raccontate da chef e produttori: dai vini DOCG, DOC e IGT delle Marche, a cui quest’anno si aggiungono le birre artigianali e agricole, in accompagnamento a piatti elaborati e preparati con prodotti alimentari di qualità.

Ad ogni incontro, chef e produttori raccontano agli ospiti le peculiarità dei piatti preparati, nonché la storia dei loro vini e birre, mentre i sommelier descrivono gli abbinamenti proposti.

Quest’anno l’iniziativa ha un portale dedicato https://dallavignaallatavola.marcheandwine.it/ dove nella sezione eventi si possono trovare tutte le iniziative in programma giorno per giorno.

Il 14 maggio, alle 20,00, al centro del quartiere Adriatico nelle vicinanze del Passetto ad Ancona, le chef Delfina e Sabrina de La Vecchia Osteria, delizieranno il palato dei commensali con tipicità locali.

L’esperta sommelier Giovanna Tomassoni proporrà abbinamenti di vini della provincia di Ancona e del Piceno.

Sarà presente la Delegazione di Ancona dell’Accademia Italiana della Cucina, Istituzione Culturale

della Repubblica Italiana che dal 1953 tutela la cucina italiana.

Questo il menù proposto per la degustazione con i rispettivi vini abbinati:

Antipasti

Mousse di baccalà mantecato su cestino di pasta Brisè

Carpaccio di salmone marinato al limone

Crostino di Alici marinate in salsa verde

Insalata di polipo bollito con patate

Sauté di Cozze

in abbinamento con due fantastiche bollicine che rappresentano la storia della spumantizzazione del Verdicchio nelle Marche:

– CUVÉE TRADITION della Cantina Colonnara di Cupramontana Brut Metodo Martinotti lungo Verdicchio DOC Classico Biologico

– LUIGI GHISLIERI Cuvée del Presidente Brut Metodo Classico Verdicchio DOC Biologico

Uno spumante dedicato al presidente che nel 1970 diede una forte spinta alla spumantizzazione del verdicchio in Colonnara: un uomo carismatico, determinato e di carattere. Uno spumante nobile e audace allo stesso tempo, una Cuvée affinata 24-30 mesi sui lieviti, in cui è esaltata la freschezza del verdicchio.

Primo

Il Risotto Mare della Vecchia Osteria

in abbinamento con

Sauvignon Biologico Tenuta la Riserva

Un vino bio, da vitigno sauvignon 100% zona di produzione San Francesco Castel di Lama (AP)

Secondo

Tonno tataki con granella di pistacchio, salsa di porro e chips di patate

in abbinamento con

Vigna Novali Verdicchio Castelli di Jesi DOCG Riserva Classico da singoli Vigneto di Novali a Castelplanio. La vinificazione prevede parte delle uve a vendemmia tardiva e fermentazione affinamento sulle fecce fini in acciaio e una piccola parte in barrique.

Per prenotazioni si può contattare La Vecchia Osteria ai seguenti recapiti telefonici: 071 200445 – 331 3068138 oppure 3358146473.

Tutte le info e prenotazioni anche su https://www.facebook.com/DallaVignaallaTavolaMarcheExperience

Prossimi appuntamenti confermati: 17 maggio, Pesci Fuor d’Acqua, Portonovo (AN); 18 maggio, Caffè Centrale, Monteprandone (AP); 19 maggio, Harmony, Sassocorvaro (PU); 21 maggio, Terzo Tempo club house, Jesi (AN); 31 maggio, Osteria Simonetti, Ancona; 08 giugno Trattoria Clarice, Ancona.

