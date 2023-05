Continua l’impegno delle Pro loco per valorizzare il territorio marchigiano

ANCONA – Nella cornice del prestigioso Salone della Loggia dei Mercanti di Ancona si è tenuto l’incontro organizzato dall’Unpli Marche: “Riforma del Terzo Settore opportunità per Pro Loco e professionisti”. Un’occasione per approfondire i vantaggi del Runts e le principali novità applicative della Riforma, evoluzione della normativa e prassi professionale, il quadro fiscale e i rapporti con la Pubblica Amministrazione; nonché il Terzo settore in cloud e il software per gli ETS. Come moderatrice dell’incontro Francesca Travaglini.

L’incontro è stato promosso con il patrocinio della Camera di Commercio delle Marche, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona e Fermo, di CSV Marche e di TeamSystem WELLNESS.

Il primo dei tanti interventi è stato aperto dal presidente Marco Silla per poi passare il testimone al dottor Gino Sabatini presidente Camera di Commercio delle Marche che ha mostrato vicinanza alle Pro Loco affermando come questa riforma possa ottimizzare il lavoro per valorizzare il territorio. A fare le veci del presidente della Regione Marche Acquaroli, l’assessore regionale Goffredo Brandoni che ha spiegato come la riforma del terzo settore appoggiandosi al Runts porti vantaggi agli enti no profit. Presente a distanza con un videomessaggio il Senatore Guido Castelli che ha sottolineato l’importanza di questo convegno.

Di seguito il consigliere Regione Marche Marco Ausili, ha definito le Pro Loco e gli enti del terzo settore come importanti alleati per la valorizzazione del territorio auspicando ad una riforma della legge regionale delle Pro Loco. Daniele Tassi Consigliere CSV Marche ha spiegato come l’apporto di CSV in collaborazione con la Regione Marche sia stato fondamentale per risolvere il problema della digitalizzazione delle procedure. Pietro Ferrari Bravo Direttore generale Fondazione Pro Loco Italia ETS ha spiegato che le Pro Loco con la loro capillarità possano fare da traino per far tornare i servizi nelle aree spopolate del paese. Non poteva mancare un collegamento a distanza da parte del Presidente Unpli nazionale Antonino La Spina per sostenere le grandi opportunità che questa riforma porta con sé.

A questo punto la formazione vera e proprio è stata tenuta dall’Avv. Gabriele Sepio già coordinatore del tavolo tecnico tributario per la riforma del terzo settore ed editorialista de “Il Sole 24 Ore”, che ha esposto come le misure che la riforma ha introdotto potranno costituire un’opportunità per valorizzare il ruolo e la funzione di questi importanti veicoli di presidio territoriale e inclusione sociale. Un momento di grande interesse per tutti i partecipanti che hanno potuto approfondire ancor di più l’argomento grazie ad un question time!

Il convegno si è poi chiuso con l’intervento di Roberto Di Giacomo manager di TeamSystem, software necessario per la digitalizzazione delle procedure.

Ringraziamo tutti i presenti, i relatori, le tante Pro Loco che hanno aderito all’iniziativa e i ragazzi del servizio civile sempre pronti a dare una mano nell’accoglienza e gestione dell’evento.

