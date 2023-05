Le Grotte di Camerano patrimonio imprescindibile per lo sviluppo economico del territorio

L’Università Politecnica delle Marche, l’Alcalà de Henares di Madrid e il CNR insieme nel progetto Ue Underground4value per promuovere e valorizzare, con approcci sostenibili, la conservazione del patrimonio ipogeo, leva economica d’eccellenza di tutta l’area. Il progetto coinvolge 35 Paesi, per l’Italia prese in esame le città di Camerano e Napoli

CAMERANO – Si è tenuto a Camerano il living lab dal titolo “Una visione strategica per il futuro del modello Camerano”. L’evento si è svolto nell’ambito dell’azione europea COST “Underground Built Heritage as a catalyst for Community Valorisation“, supportata da Horizon Europe e finanziata dall’Unione Europea, iniziata nel 2019 e che terminerà nel 2023. Il progetto ha potuto riunire 240 membri provenienti da 35 Paesi europei ed extraeuropei e vede coinvolte l’Università Politecnica delle Marche e l’Università di Alcalà de Henares di Madrid e il CNR.

La principale sfida di Underground4value è promuovere il patrimonio costruito sotterraneo come una risorsa preziosa da celebrare e preservare, riutilizzare e valorizzare, realizzando il suo pieno potenziale per sostenere lo sviluppo delle comunità locali. Sul territorio nazionale sono state identificate due sole aree: Napoli e Camerano.

L’incontro di Camerano voluto dai ricercatori del Centro Interdipartimentale di ricerca sul Paesaggio dell’Università Politecnica delle Marche e dall’Amministrazione Comunale ha messo in luce l’importanza turistica delle Grotte di Camerano come vero e proprio elemento moltiplicatore di tutta l’economia del territorio. Durante il tavolo di lavoro, esperti e stakeholder si sono confrontati per sviluppare una visione strategica per il futuro del “Modello Camerano”. Sono intervenuti: Giuseppe Pace Action Chair-CNR, Maria Gilda Martino Università di Alcalà de Henares di Madrid, Giacomo Marincioni assessore al Turismo del Comune di Camerano, Ernesto Marcheggiani, Andrea Galli e Francesco Paci dell’Università Politecnica delle Marche.

I relatori hanno convenuto che la promozione con approcci equilibrati e sostenibili per la conservazione del patrimonio ipogeo di Camerano sia un elemento sostanziale al fine di sfruttare il potenziale dello spazio sotterraneo nelle aree urbane e rurali per le politiche di rigenerazione.

Camerano, nota come “città specchio”, rappresenta un caso emblematico in cui la preservazione e la promozione del patrimonio si uniscono alla necessità di pianificare i territori e consentire una transizione sostenibile dello sviluppo delle comunità locali. Durante l’evento sono stati presentati i primi risultati della short training mission con l’obiettivo di rafforzare le reti esistenti e promuovere la collaborazione tra esperti provenienti da diversi paesi su una specifica tematica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it