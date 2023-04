Prestigioso incarico a Bruxelles per il professor Andrea Fradeani

MACERATA – L’ Università di Macerata comunica con soddisfazione il prestigioso incarico a livello europeo conseguito dal professor Andrea Fradeani, Associato di Economia Aziendale del Dipartimento di Economia e Diritto. Il professor Fradeani è stato nominato quale componente del Forum consultivo sulla rendicontazione digitale Esrs dell’Efrag (European Financial Reporting Advisory Group). Trattasi di Associazione, con sede a Bruxelles che offre consulenza tecnica alla Commissione Europea per l’adozione dei principi contabili internazionali e nella rendicontazione di sostenibilità.

L’Ente, Esrs (European Sustainability Reporting Standard) si dovrà occupare degli aspetti di codifica digitale della rendicontazione di sostenibilità a supporto degli organi dell’Efrag, nel quadro delle disposizioni normative Europee. E’ un organismo internazionale in cui il Prof. Fradeani è l’unico rappresentante di un Ateneo italiano nel Forum. Il Rettore John McCourt ha tenuto a precisare che “ è una nomina di altissimo rilievo, un eccellente risultato per il Dipartimento e l’Ateneo tutto. I temi della sostenibilità e del digitale, al centro dei corsi di laurea magistrale di economia, sono due profili essenziali per il futuro delle nostre comunità”.

Il professor Fradeani, da noi interpellato, ha dichiarato: “Rendere il business sostenibile non è solo un imperativo etico o un tema di compliance, si tratta di una sfida cruciale per il successo delle nostre imprese. Fondamentale, in tal senso, la misurazione e la comunicazione, in formato digitale, di una performance economico finanziaria integrata con quella di sostenibilità”.

L’obbligo di redazione dei rendiconti di sostenibilità sarà introdotto in modo graduale e riguarderà sempre più aziende a partire dal 2024. Si tratta di un documento per informare gli operatori economici ed il pubblico dell’impatto che l’impresa e le sue attività hanno sull’ambiente, sulla società, sulle persone, sul pianeta. (G.F.)

