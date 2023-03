Il Dl ‘Ricostruzione’ per dare fiducia alle imprese turistiche

Il Sistema Federalberghi-Confcommercio incontra il Commissario Castelli. Polacco: “Molto importante la sterilizzazione dell’Iva”

MACERATA – Dopo l’approvazione del Dl ‘Ricostruzione’ la condivisione con il sistema turistico ricettivo e i rappresentanti dei territori colpiti dal sisma. Il Commissario del Governo per la ricostruzione Sen.Guido Castelli sta incontrando, nel pomeriggio di oggi presso la sede Confcommercio Marche Centrali di Macerata, Federalberghi-Confcommercio (Nazionale e delle aree colpite dal terremoto pertanto Marche, Umbria e Lazio) per approfondire i dettagli del Decreto e per valutare nuovi interventi e programmazioni utili ad accelerare il percorso di ripresa dei territori. “Il settore turistico-ricettivo è fondamentale per la ricostruzione e la ripartenza delle aree colpite dal sisma – le parole di Castelli in apertura dell’incontro –. Per questo con il Dl “Ricostruzione” il Parlamento ha voluto sciogliere uno dei nodi che bloccava la prospettiva di ripresa per tanti albergatori che hanno subito danni a causa del terremoto e della crisi”.

Di fronte a lui il Direttore Generale di Federalberghi Nazionale Alessandro Nucara , Il Direttore Generale Confcommercio Marche e Marche Centrali Prof. Massimiliano Polacco, il Presidente Federalberghi Marche Emiliano Pigliapoco, il Direttore Confcommercio Federalberghi Rieti Fabrizio Chinzari e per Federalberghi Confcommercio Umbria il Vice Presidente Regionale Vicenzo Bianconi e il Presidente Provinciale di Perugia Damocle Magrelli. Inoltre una significativa rappresentanza del sistema ricettivo delle aree terremotate marchigiane: tra i presenti Luca Giustozzi, Presidente Federalberghi Provincia di Macerata e Francesco Ferranti Consigliere con ‘delega al sisma’ di Federalberghi Provincia di Macerata. Castelli ha proseguito nel suo intervento ricordando una delle misure più significative del Dl ‘Ricostruzione’: “La sterilizzazione dell’Iva – ha proseguito il Commissario –, permetterà alle imprese, bloccate dall’impossibilità di anticipare l’Iva, di ripartire e di velocizzare gli interventi di ricostruzione”.

Il provvedimento è stato accolto molto positivamente dai rappresentanti delle imprese che hanno sfruttato l’occasione dell’incontro per entrare nei dettagli del Decreto: “E’ un incontro molto importante – ha detto il Prof. Massimiliano Polacco Direttore Generale Confcommercio Marche e Marche Centrali –, che ci permette in primis di entrare nel merito di questa misura così importante, da noi fortemente voluta, e di lavorare per dare impulso all’economia: il Turismo può fungere da punto di riferimento per la ripartenza del territorio”. Anche il Direttore Generale di Federalberghi Nazionale Alessandro Nucara ha voluto enfatizzare la portata del Decreto auspicando che il provvedimento possa ridare slancio al percorso di ricostruzione e di ripresa del sistema turistico-ricettivo nelle aree colpite dal sisma.

Molti gli spunti interessanti sul tavolo dell’incontro in particolare il tema dell’attrattività complessiva del territorio un punto sul quale Vincenzo Bianconi di Federalberghi Umbria ha voluto puntare l’attenzione con una richiesta precisa: “Nelle aree del cratere sismico a causa della lentezza della ricostruzione il turismo stenta a ripartire. Le imprese alberghiere ospitano per la maggior parte le maestranze impegnate nei cantieri. Crediamo che bisogna creare un attrattore culturale permanente che possa generare flussi durante tutto l’anno”. Altri approfondimenti sono stati inoltre dedicati alle difficoltà legate al costo del lavoro e ai costi di gestione dato che sono riprese le fatturazioni delle utenze che sommano il corrente alla rateizzazione dei periodi sospesi con gli aggravi e al momento non sono previste le agevolazioni.

