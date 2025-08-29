sabato, Agosto 30, 2025
Un pino pericolante tagliato a Fermo dai Vigili del fuoco

FERMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti in località Casa Bianca poco prima delle ore 11 per la presenza di un pino pericolante.
La squadra di Fermo, con il supporto dell’autoscala, ha provveduto all’abbattimento completo della pianta, mettendo in sicurezza l’intera area.
Per consentire le operazioni, la strada è stata chiusa al traffico per tutta la durata dell’intervento.
Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine.

 

 

