L’Accademia Pugilistica Settempedana sul ring con l’ex campione del mondo Giovanni De Carolis

SAN SEVERINO MARCHE – Un fine settimana memorabile all’insegna dello sport, dei sani valori e della grande boxe. La Città di San Severino Marche ha accolto con straordinario entusiasmo il quarantunenne romano Giovanni De Carolis, ex campione del mondo dei pesi supermedi WBA, titolo conquistato nel 2016 e ultimo italiano ad aver compiuto tale impresa, ed attuale direttore tecnico delle nazionali élite.

L’evento, organizzato dall’Accademia Pugilistica Settempedana sotto la presidenza di Carlo Sfrappini e con il patrocinio del Comune, ha registrato il tutto esaurito presso la palestra “Le Bocce” di viale della Resistenza. Divisa in due intensi appuntamenti tra sabato e domenica, la manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti locali, tra cui una promettente boxer donna, desiderosi di apprendere i segreti del ring da un vero e proprio mito del pugilato contemporaneo.

Durante lo stage, De Carolis ha dispensato preziosi consigli tecnico-tattici, focalizzandosi l’indomani sulla preparazione atletica e su simulazioni mirate. Tra un invito a «parare, bloccare e attaccare» e lezioni su come mantenere la guardia e la giusta distanza rispetto allo sparring, il campione ha conquistato la folla di appassionati, tifosi e curiosi non solo con le sue doti tecniche indiscutibili, ma soprattutto con una straordinaria carica umana e disponibilità, culminata in una sessione di foto e autografi indelebili apposti direttamente sui guantoni dei partecipanti.

All’incontro ufficiale con il campione erano presenti il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni, i quali hanno voluto ringraziare personalmente l’atleta per la sua presenza e l’importante messaggio trasmesso.

“Ospitare a San Severino Marche un campione dello spessore di Giovanni De Carolis è stato un immenso onore per tutta la nostra comunità – ha sottolineato il sindaco, spiegando – Oltre ai suoi straordinari meriti sportivi, che lo collocano nella storia del pugilato italiano, De Carolis ha dimostrato una sensibilità e un’umiltà fuori dal comune, diventando un esempio prezioso per i nostri ragazzi. Lo sport è uno strumento fondamentale di crescita, disciplina e inclusione sociale. Ringrazio di cuore l’Accademia pugilistica settempedana e il presidente Carlo Sfrappini per aver reso possibile questo evento eccezionale, che dà lustro alla nostra città e valorizza il talento sportivo locale”.

“Vedere la palestra Le Bocce così viva e colma di entusiasmo è la testimonianza di quanto il nostro territorio sia legato ai valori dello sport. La determinazione dei ragazzi e la guida carismatica di De Carolis hanno dato vita a un momento di altissima formazione atletica e umana” – è stata la voce dell’assessore Paoloni.

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