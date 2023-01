Alla guida dopo aver bevuto troppo provocano tre incidenti: denunciati e patenti ritirate

FABRIANO – Tre incidenti stradali in poche ore nel comprensorio. In tutti e tre i casi i conducenti dei mezzi sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.

I carabinieri della Compagnia di Fabriano si appellano alla popolazione e chiedono il rispetto del Codice della Strada e maggiore prudenza alla guida, viste le condizioni meteo di questi giorni. Per cui tre denunce, altrettante patenti ritirate e macchine sottoposte a fermo amministrativo.

Il Nucleo Radiomobile di Fabriano è intervenuto ad Arcevia per un tamponamento, con danni, ma senza feriti. Un quarantenne, del posto, alla guida del mezzo che ha provocato il sinistro, è stato sottoposto a controllo con etilometro. Valore: 0.8 g/l.

Lungo la provinciale, tra Fabriano e Sassoferrato, invece, è intervenuta la pattuglia della stazione di Cerreto d’Esi in zona per una serie di controlli, potenziati in questi giorni contro i reati predatori. Anche in questo caso un incidente senza feriti. Il conducete, 30enne, residente a Fabriano, nato nell’Est Europa, che ha provocato il tamponamento, aveva all’alcoltest oltre 2.7 g/l, quindi oltre cinque volte il consentito dalla legge.

A San Vittore di Genga, infine, i militari della stazione locale sono intervenuti, anche qui, a seguito di un incidente. La conducente, una 40enne del posto, al controllo ha fatto registrare un alcoltest superiore a 1.6 g/l. Per tutti patente ritirata, denuncia per guida in stato di ebbrezza, sequestro amministrativo del mezzo e autorità giudiziaria e amministrativa avvisate.

