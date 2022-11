Confartigianato ha inaugurato in via Marsala ad Ancona una nuova sede

Sarà un punto di riferimento per le persone. Giulia Mazzarini: “Confartigianato oltre alle imprese rappresenta le persone e la nuova sede in pieno centro vuole essere un punto di riferimento per la città capoluogo”

ANCONA – Taglio del nastro in via Marsala 17, nel cuore di Ancona, per la nuova sede di Confartigianato Persone. Nella struttura, al piano terra e comodamente raggiungibile, trovano spazio gli uffici del CAAF, del patronato, i servizi dell’area lavoro e fiscale, per rispondere a tutte le esigenze dei clienti per quanto riguarda credito, bandi, energia, certificazioni di qualità, ma, soprattutto, per consentire a cittadini, lavoratori e pensionati di usufruire di tutte le opportunità finalizzate a semplificare e migliorare la quotidianità dal punto di vista degli adempimenti burocratici, ma anche per quanto riguarda il tempo libero.

La sede sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30, il venerdì dalla 08.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30.

“L’apertura di questa sede, dedicata in particolare alle Persone è un segnale forte di vicinanza e di attenzione che vogliamo dare alla comunità di Ancona in un momento complesso come quello attuale”, ha detto Giulia Mazzarini, Responsabile di Confartigianato Persone. “Confartigianato oltre alle imprese rappresenta le Persone e la nuova sede in pieno centro vuole essere un punto di riferimento per la città capoluogo”.

“La nostra presenza sul territorio vuole essere capillare”, sottolinea Graziano Sabbatini, Presidente di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino. “Questa sede nel centro di Ancona, rappresenta con i fatti il nostro impegno ad essere un punto di riferimento ed un sostegno oltre che per le imprese, per le persone. Come Associazione territoriale, rappresentiamo 10mila imprenditori, ma anche 13mila persone, dunque è importante garantire una presenza anche fisica sul territorio”.

