All’ippodromo San Paolo di Montegiorgio venerdì e domenica è di nuovo tempo di corse al trotto

MONTEGIORGIO – Venerdì 25 e domenica 27 e di nuovo tempo di corse al trotto all’ippodromo San paolo di Montegiorgio, sempre a partire dalle 13:30, con il ristorante Le Terrazze e l’Osteria Pizzeria Il Borgo pronti a soddisfare i vostri palati. E’ l’ultimo weekend di questo novembre 2022. Venerdì sono in cartellone 7 corse tutte dedicate alle razze più note dell’amico dell’uomo (il cane): come il centrale un handicap di qualificazione per il Palio Prprietari, a seguire il Premio Labrador, il Premio Pastore Tedesco, il Premio Pastore Belga Malinois, il Premio Jack Russell, il Premio Boxer, il Premio Dobermann e il Premio Rottweiler. Mentre domenica la corsa più importante è intitolata a Vitali Arnaldo, e poi premi dedicati a città che ospitano ippodromi.

Ecco i pronostici della 38° Giornata di Corse al Trotto, venerdì 25 novembre.

Prima Corsa

Si inizia con una prova per quattro anni riservata ai gentleman drivers. Chery Min è una netta favorita sulla scorta di prestazioni superiori e vincenti. Charliebronsonama sta correndo con profitto ed ha numero invitante. Cash degli Ulivi con lo steccato e buona guida si può preferire a Chico Bt che sconta posizione di avvio scomoda.

6 Chery Min 4 Charlesbronsonama 1 Cash degli Ulivi 9 Chico Bt

Seconda Corsa

Benny Trio potrebbe avere qualcosa di buono da spendere in questa categoria. Poi proviamo la chance di Bigiarella Rek, rivista pimpante l’ultima volta e molto veloce al via. Billy Pan ha vinto una bella corsa l’ultima volta e va preferito a Baika dei Ronchi, Bigben Cuck Sm. Bolero Wf

5 Benny Trio 4 Bigiarella Rek 6 Billy Pan 3 Bigben Chuck Sm 2 Bolero Wf

Terza Corsa

Maratona sui tre giri di pista in cui la qualità dei penalizzati è evidente. Annina ha fallito a Bologna, ma a percorso netto contro questi ha una chance evidente. Spicca la qualità di Aladin Bar, che però sta combinando poco. Zachar Bay allo start è una buona idea per una piazza. Poi Vida Francis che con i nastri può migliorare molto. Belena Jack sorpresa

10 Annina 11 Aladin Bar 1 Zachar Bay 9 Vida Francis 4 Belena Jack

Quarta Corsa

Selezione del Palio dei Proprietari tutta da interpretare. Un’idea potrebbe essere Rubacuori Alca che potrebbe avere la forma dalla sua, oppure Apocalypse Erre, che ha parziale violento e predilige lo schema. Velorama Gaps ha la guida di Antonio Di Nardo. Buongallo Wise L riabbassa il tiro anche se pare abbia perso brillantezza. Zebrina molto insidiosa per tutti.

5 Rubacuori Alca 3 Zebrina 6 Apocalypse Erre 7 Velorama Gaps 8 Buongallo Wise L

Quinta Corsa

Delicious Wind nonostante il numero esterno è il perno di questa tre anni di minima che ospita soggetti interessanti. Sta andando forte Daphne Wise L che però dovrà rimontare dalla seconda fila. Dearrouge sta correndo bene e può agire sui primi, Delicious Trio è in buona rampa di lancio per correre di posizione. Miss Jibe per una piazza.

6 Delicious Wind 7 Daphne Wise L 2 Dearrouge 4 Delicious Trio 1 Miss Jibe

Sesta Corsa

Puledri sulla distanza lunga con pochissimi riferimenti. Ci affidiamo alla griffe di Ehlert e Casillo, con Emma Light che si è piazzata, contro Elios Chuck Sm che con la guida di A. Di Nardo potrebbe fare la differenza. Team e genealogia parlano anche a favore di Etienne Gar, così come di Elsarouge e Esteban che però vanno tutti verificati durante le sgambature.

2 Emma Light 4 Elios Chuck Sm 6 Etienne Gifar 7 Elsarouge 8 Esteban

Settima Corsa

Si chiude con un interessante prova per cavalli di quattro anni in cui Ceres Ors partendo in testa potrebbe mettersi al riparo dal tentativo di Carisma di No che si avvierà con numero all’esterno ma va molto forte. Captor delle Selve che si avvierà dalla seconda fila ha forma e frequentazioni migliori rispetto a queste. Cherie Effe sa partire e approfitterà di eventuali situazioni favorevoli. Ha la posizione di avvio anche Cosmo Lux

5 Ceres Ors 6 Carisma di No 11 Captor delle Selve 3 Cherie Effe 1 Cosmo Lux

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it