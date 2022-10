A Gradara l’Amministrazione comunale incontra i cittadini

GRADARA – Rendere partecipe la cittadinanza dei progetti e delle prospettive di sviluppo per il futuro di Gradara. Questo è lo scopo del ciclo di incontri che si terranno al teatro comunale di Gradara a partire da mercoledì 2 novembre. L’Amministrazione comunale avvia un programma di appuntamenti aperti a tutti per informare, condividere e promuovere un confronto attivo su temi di interesse collettivo.

“Nei prossimi anni Gradara sarà interessata da importanti cambiamenti, grazie soprattutto all’attivazione di progetti finanziati dai bandi che il Comune si è aggiudicato – come Next Generation EU (PNRR) e il Bando Attrattività Piccoli Borghi Storici del Ministero della Cultura – afferma il Sindaco Filippo Gasperi -.Per questa amministrazione è di primaria importanza coinvolgere i cittadini e rendere consapevole la nostra Comunità dei cambiamenti che ci attendono soprattutto nell’ottica di una condivisione con la cittadinanza, poiché molti dei progetti che saranno presentati prevedono un coinvolgimento proattivo di cittadini, aziende e terzo settore. Durante questi incontri saranno resi noti anche i traguardi raggiunti insieme attraverso i progetti già avviati. Le conferenze daranno atto di un’intensa attività di programmazione e progettazione a lungo termine realizzata in sintonia e condivisione con la giunta e i consiglieri comunali, non solo dell’attuale amministrazione ma anche di quella passata, oltre all’indispensabile supporto tecnico e operativo dei funzionari del Comune di Gradara, che ringrazio per l’impegno e la determinazione – conclude il primo cittadino -.Confidiamo nella presenza numerosa dei gradaresi a questi incontri che potranno essere seguiti anche in streaming sulla pagina Facebook del Comune. La programmazione di novembre è solo l’inizio di quello che speriamo diventi un appuntamento regolare per un proficuo confronto di idee tra Comune e cittadini”.

PROGRAMMA MESE DI NOVEMBRE

2/11 – “Lo sviluppo urbanistico di Gradara. Come cambierà il nostro Comune a seguito della nuova pianificazione urbanistica e dei finanziamenti ottenuti dal Next Generation EU (PNRR)”;

9/11 – “Il Piano di sviluppo turistico/culturale di Gradara. Presentazione del progetto finanziato dal Bando Rigenerazione Borghi Storici e nascita del MARV – Museo d’Arte Rubini Vesin”;

16/11 – “La Raccolta Porta a Porta di Gradara, un esempio virtuoso di gestione dei rifiuti. Comunicazione dei risultati a 2 anni dall’avvio e introduzione alla Tariffa Puntuale”;

21/11 – “Le Comunità energetiche. Un’opportunità per la transizione energetica di famiglie e imprese”;

23/11 – “Presentazione della nuova scuola secondaria di primo grado. Aggiornamenti e cronoprogramma dei lavori”.

Gli incontri si svolgeranno tutti i mercoledì, e lunedì 21, alle 20,45, nel Teatro Comunale di Gradara e saranno trasmessi in diretta Facebook attraverso la pagina del Comune di Gradara.

