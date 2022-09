L’Arma dei Carabinieri ricorda il generale Carlo Alberto dalla Chiesa a 40 anni dalla morte

Il 3 settembre del 1982 il Prefetto di Palermo e Generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, insieme alla sua seconda moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo, perse la vita in uno dei più violenti agguati mafiosi del nostro Paese.

L’auto dove viaggiavano le tre vittime, l’Autobianchi A112, fu dilaniata da una violenta scarica di trenta colpi di Kalashnikov AK47. I killer scelsero, infatti, un’arma da guerra per mettere a tacere per sempre un coraggioso servitore dello Stato che si era inserito efficacemente nelle dinamiche della “Seconda guerra di mafia”, durante la quale i corleonesi stavano massacrando tutti i nemici per avere il controllo totale della “zona”.

Per Dalla Chiesa “l’arroganza mafiosa doveva cessare” e in tempi brevi. Al Generale bastarono poco più di 100 giorni nella prefettura di Palermo per dar voce alla speranza dei palermitani onesti, speranza che durò pochissimo perché Cosa nostra attraverso i sicari di via Carini fece ripiombare i cittadini nell’orrore delle stragi e della violenza criminale. Cosa nostra quella mattina in via Isidoro Carini, fece tremare ancora una volta l’Italia e la fece tremare nel momento in cui la nostra nazione stava sperando grazie alla figura del generale Dalla Chiesa, che aveva avviato il processo di disgregazione del fenomeno terroristico in Italia, di porre ormai fine alle stragi violentissime degli Anni di piombo. Sono passati 40 anni da allora, ed ogni volta che leggiamo l’ultima intervista rilasciata a Giorgio Bocca e apparsa su Repubblica il 10 agosto 1982, ci sentiamo investiti sempre di una grande responsabilità che è quella di mantenere viva la memoria di un grande uomo, di “un innovatore attento e lungimirante” come lo ha definito il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di un difensore della giustizia, medaglia d’oro al valore civile, che di valori civili ha riempito il nostro Paese negli anni in cui Terrorismo e mafia lo deturpavano insieme e senza alcuna pietà. Il 3 settembre siamo chiamati tutti a ricordare perché è il giorno del ricordo.

SERVIZIO NELLE MARCHE

In pochi ricordano che l’esordio del giovanissimo tenente dei Carabinieri, appena ventitreenne, si ebbe in territorio marchigiano, a San Benedetto del Tronto, all’indomani dell’8 settembre 1943.

Nato a Saluzzo il 27 settembre 1920, Carlo Alberto fece propria la tradizione di famiglia, visto che il padre Romano era maresciallo dei Carabinieri e avrebbe raggiunto nel 1955 il grado di vice comandante dell’Arma e il fratello Romolo divenne pure carabiniere. Dopo aver trascorso infanzia e adolescenza in giro per la penisola, al seguito dei periodici trasferimenti di servizio del padre, si arruolò volontario, allo scoppio della seconda guerra mondiale, come allievo ufficiale.

Uscito dalla Scuola militare di Spoleto, il 1° ottobre 1941, con la nomina di sottotenente, Dalla Chiesa fu inviato con il 120° reggimento di fanteria nei Balcani dove rimase circa un anno e ricoprì la carica di aiutante maggiore in seconda, partecipando ad alcune incursioni in Montenegro e tornando dal fronte con due croci di guerra. Il 12 ottobre 1942 passò all’Arma dei Carabinieri, ricevendo quale primo incarico il comando della tenenza di San Benedetto del Tronto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it