Domenica all’Ippodromo San Paolo di Montegiorgio otto belle corse in notturna

MONTEGIORGIO – La domenica è da sempre la giornata in cui si accolgono gli ospiti, e pure l’Ippodromo San Paolo di Montegiorgio apre le porte a molti driver e cavalli provenienti da tutta Italia.

Otto belle corse, tutte in notturna, a partire dalle ore 20, con la chicca dell’ultima, in cui scenderà in pista la regale Vesna, cavalla della Scuderia Indal della famiglia Legati, una delle compagini più impegnate e tradizionali del nostro trotto. Così come è tradizione e storia pura l’allevamento Ricci, dove Vesna è nata e cresciuta, nella tenuta patavina dei Conti Aggio, che hanno dato al trotto internazionale una serie di campioni indimenticabili, da Toujours a Eclissi Lunare fino a Piccardo.

Contro l’elegante femmina, sette concorrenti agguerriti, nel perfetto equilibrio tra soggetti locali e invasori. Interessante in giornata vedere all’opera i giovanissimi in sulky, i ragazzi della categoria aspiranti allievi, i driver del futuro motivati dalla infinita passione per l’ippica. Ben sedici i giovanotti che sognano di diventare i nuovi Bellei, Gubellini, Gocciadoro, un bel segnale per uno sport meraviglioso che ha bisogno di nuove leve per il futuro.

I PRONOSTICI DEL GIORNALISTA MATTEO MUCCICHINI

La domenica del San Paolo si apre con una prova per aspiranti allievi in cui alcuni arrivano con il cavallo che sa di preparazione apposita. Uno è Arione degli Dei, che ha anche la prima fila, poi Bellinogal, falloso ma dotato. Azzolina Rek potrebbe approfittare della sua velocità iniziale, come Bolero Wf. Poi Albachiara

3 Arione Degli Dei 7 Bellinogal 5 Azzolina Rek 4 Bolero Wf 6 Albachiara

Condizionata per sole femmine di tre anni per cui sale da Napoli Dolce Vita Grif con l’intenzione di vincere la partita. Delizia di Casei è cavalla inaffidabile ma contro queste avrebbe una bella chance. Danny La ha vinto a Roma ma la seconda fila la penalizza molto. Diamante Best è regolare e resta su un bel successo, l’ultima si i è piazzata con velocità Dama Killer Gar.

3 Dolce Vita Grif 5 Delizia di Casei 8 Danny La 4 Diamante Best 6 Dama Killer Gar

Proviamo Corsaro Blak che ha vinto e convinto a Pontecagnano dalla seconda fila. L’ultima volta Croupier non ha carburato molto ma avrà comunque del margine da spendere. Calcio Petral ha corso con coraggio, ed è molto stimato. Captor Delle Selve e Charlotte D’Alvio sono entrambi in ordine ed hanno le posizioni migliori possibili. Caty Ama è fallosa ma va forte.

4 Corsaro Black 3 Calcio Petral 7 Croupier 2 Catpor delle Selve 1 Charlotte D’Alvio 10 Caty Ama

Altra aspiranti allievi. Benedetto Laser ha prestazioni superiori e posizione invitante per colpire da ospite. Baltimora Best ha vinto molto bene ed è affiatato con l’interprete, e quindi non si può trascurare. Bon Ton non va affatto piano ed ha una buona prima fila. Bernardina Tc è regolare, poi Bailando Col che è una sorpresa.

2 Benedetto Laser 8 Baltimora Best 5 Bon Ton 4 Bernardina Tc 7 Bailando Col

Prova per tre ani in cui l’arrivo di Diablo di No inchioda nettamente il pronostico a suo favore. Dunhill Wise As ha corso male l’ultima ma ora c’è il cambio di training e potrebbe rilanciarsi subito in una categoria alla sua portata. Dondolo Jet nonostante la seconda fila potrebbe essere insidioso per le piazze. Darwin San e Dea degli Ulivi hanno fatto vedere alcuni sprazzi. Poi Dark Lady dei Rum

1 Diablo di No 3 Dunhill Wise As 8 Dondolo Jet 2 Darwin San 4 Dea degli Ulivi 7 Dark Lady dei Rum

Nastri per gentleman in cui sulla carta davvero contano poco. Uliassi in prima fila potrebbe scappare da tutti e rendersi intangibile. Vida Francis ha un po’ deluso l’ultima volta ma qui può andare al tiro da vicino. Zachar Bay è al rientro dopo prova confortante, e potrebbe essere avvantaggiato sulla distanza lunga. Becy Black Dante una sorpresa.

1 Uliassi 6 Vida Francis 7 Zachar Bay 2 Backy Black Dante

Bella corsa, con Vandalo D’Esi che proverà a ripetere l’ultima bella vittoria. UItimatum Moon è un ospite che sale con forma ideale per provarci. Chi potrebbe fare il colpo se la corsa dovesse venirgli è il regolare Volto del Nord. Briccone Bello scende categoria ma bisognerà vederlo costruire. Azkaban Font resta su un centro pieno romano in gentleman che non è male.

3 Vandalo D’Esi 1 Ultimatum Moon 7 Briccone Bello 10 Volto del Nord 4 Azkaban Font 9 Severino

Ultima corsa la migliore di tutte, anche difficile da pronosticare. Ci sarà probabilmente lotta iniziale, con Vesna che starà alla finestra e poi proverà a piazzare l’allungo. Voodoo dei Greppi è un altro di categoria che potrebbe anche avere stamina che fa la differenza. Anastasia dei Rum ha la posizione migliore per andare subito tra i primi e provarci. Tulum resta su prestazione molto buona ed ha lo steccato molto vicino.

8 Vesna 7 Voodoo dei Greppi 3 Anastasia dei Rum 2 Tulum 6 Von Wise AS

