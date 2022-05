A Fabriano il Rotary Club inaugura la mostra delle opere “Evergreen usa riusa ricicla l’utilità dell’inutile”

di DANIELE GATTUCCI

FABRIANO – “Il Rotary Club di Fabriano, in collaborazione con l’insegnante e curatrice del progetto Lucia Cucchi, ha organizzato un evento importantissimo dal punto di vista della sostenibilità ambientale”.

Così il presidente del Rotary Club di Fabriano, Mario Ciappelloni, ha salutato i tanti presenti all’Oratorio del Gonfalone, tra cui Sandro Tiberi che sta valorizzando questo prezioso scrigno d’arte della città, che hanno assistito al taglio del nastro da parte della Consigliera Regionale Simona Lupini, della Rassegna: “EVERGREEN USA RIUSA RICICLA L’UTILITA’ DELL’INUTILE”.

“Ragazzi, bambini e docenti delle scuole primarie – ha spiegato Ciappelloni – rispettosi dell’ambiente, si sono messi in gioco seguendo il progetto “Evergreen, uso, riuso e riciclo, l’utilità dell’inutile”, utilizzando materiali vari, scarti di lavorazione, raccolti tra le mura scolastiche, familiari, donati dalle aziende del nostro territorio. Occasione per sperimentare, esplorare, quanto possa essere divertente fare l’inventore, l’artista, ideare, costruire, incontrare, promuovere scambi e nuovi saperi. Opportunità di utilizzare materiali non usuali capaci di destrare stupore per la scuola, sono stati donati da: Cartiere Miliani-Fedrigoni, Airforce, Associazione La Collina della Vita, Clementi Forni, Diasen”.

“Il 19 e 20 marzo 2022, a Venezia – sono ancora parola di Ciappelloni – si è svolta la Conferenza Presidenziale su Economia ed Ambiente, organizzata dal Presidente Internazionale del Rotary Shekhar Mehta che ha spiegato il motivo per cui il nostro Club sta dando la priorità alla protezione dell’ambiente, l’aggiunta dell’ambiente come settimo pilastro strategico della Fondazione Rotary attraverso la sua inclusione come una delle sue aree di intervento. Per sostenibilità ambientale è fondamentale il riciclo dei rifiuti. Il riciclo legato al riutilizzo creativo dei rifiuti, tutela l’ambiente, la salute e non solo. Cosa indica il riciclo creativo? La pratica virtuosa di ideare nuove modalità di riutilizzo degli oggetti caduti in disuso, evitando la generazione di rifiuti e al contempo, sviluppando soluzioni originali. Una pratica tipica che si occupa di riciclo creativo è quella del riutilizzo”.

In questo contesto sono intervenuti sia la Consigliera, Simona Lupini, che si è complimentata per l’iniziativa sottolineando l’attenzione della Regione verso queste tematiche e l’interesse personale sull’argomento: “L’elemento creativo gioca un ruolo importante nello sviluppo di tale attività che richiede l’abilità logica di immaginare nuovi impegni per oggetti normalmente usati in modo diverso”; sia l’insegnate Luisella Mezzopera, che ha portato i saluti della collega, Lucia Cucchi.

“L’arte suprema dell’insegnante è risvegliare la gioia della creatività e della conoscenza” ha commentato la Mezzopera, parafrasando, Einstein -. “Il riuso è non veder e le cose per come sono, ma per come potrebbero essere. Negli anni passati io, Lucia Cucchi e Marina Leporoni, abbiamo sempre dato spazio nel nostro percorso di insegnanti, allo sviluppo della creatività anche attraverso l’utilizzo di materiale di recupero . Abbiamo organizzato per alcuni anni il Festival della Creatività in cui si sviluppavano laboratori per bambini aperti a tutta la cittadinanza. Ci siamo ispirate a centri quali il Remida che da anni portano avanti il riutilizzo di materiale inutilizzato di ditte e negozi. Abbiamo cercato di sensibilizzare anche le industrie andando a recuperare ciò che per la loro produzione è scarto. Nelle scuole questo è materiale prezioso, da esso possono nascere idee ed oggetti originali. Auspichiamo – ha concluso la docente – una collaborazione per altre iniziative, con il Rotary (che già rivolge il suo sguardo ai ragazzi) perché rivolgendosi ai bambini si arriva al coinvolgimento delle famiglie. Ringraziamento agli insegnanti ed ai bambini che hanno creato opere molto originali, alla Diasen di Diego Mingarelli, alla Clementi Forni , alla Airforce di Urbano Urbani, le Cartiere Miliani-Fedrigoni e Sandro Tiberi che sta valorizzando il bellissimo spazio del nostro Gonfalone”.

