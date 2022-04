Ponte del 25 Aprile tra gusto, bellezza e tradizioni con i Week-end Gastronomici di Primavera

PESARO – Nel lungo fine settimana in arrivo riprendono, dopo la pausa pasquale, i Week-end Gastronomici promossi da Confcommercio Marche Nord. L’edizione di primavera in programma fino al 12 giugno, vedrà protagonisti ben 45 ristoranti e 30 località. ‘Itinerari nell’entroterra della provincia di Pesaro Urbino e nel Montefeltro’ il sottotitolo dell’evento nel quale si incontrano tradizioni enogastronomiche e culturali. Sarà l’occasione per gustare menù di grande impatto a base di prodotti del territorio, a un prezzo invitante e per visitare i nostri meravigliosi borghi, quelli dell’Itinerario della Bellezza e non solo.

Il 23, 24 e 25 aprile saranno ben 7 i ristoranti dove poter degustare tante specialità: Casa Londei (Sant’Ippolito), Al Mandorlo (Colli al Metauro), La Locanda dei Venti (Novafeltria), La Vigna (Montecalvo in Foglia), Silvana (Carpegna), La Nuova Fazenda (Vallefoglia), La Tagliata (Colli al Metauro).

Sabato 23 aprile

Casa Londei a Sant’Ippolito (351.1408605)

Il menù: Carpaccio di vitello, misticanza e grana; Ravioli guanciale, fossa e pomodorini; Lasagne rosse della tradizione; Pasticciata di vitello piselli e carote; Filetto di maiale alla zucca; Semifreddo alla nocciola; Vini: Boccalino Bianchello del Metauro Terracruda in bottiglia d.o.c.; Olpe ( Marche rosso) Terracruda in bottiglia d.o.c.; Bianchello e Colli Pesaresi Az. Guerrieri in caraffa

Domenica 24 aprile

Al Mandorlo a Colli al Metauro (0721.891480)

Piadina e salumi; Ricotta emulsionata al miele; Frittatina con verdure di stagione; Passatelli in brodo; Tagliatelle al ragù di manzo e piselli; Coniglio in porchetta; Patate; Tiramisù; Vini: I Superiori e Conte Fabio Cantina Pagliari in bottiglia d.o.c.; Bianchello e Sangiovese in caraffa

La Locanda dei Venti a Novafeltria (0541.926257)

Prosciutto crudo al pepe e coppa nostrani; Frittatina con asparagi; Formaggio fresco al forno con radicchio di campo; Strozzapreti strigoli e guanciale; Agnolotti ai prugnoli; Quaglie al forno; Arrosto di vitello; Patate al forno; Crema di mascarpone con fragole; Caffè; Vini: Bianchello del Metauro e Sangiovese dei Colli Pesaresi Cantina Guerrieri in bottiglia d.o.c.; vino della casa in caraffa

La Vigna a Montecalvo in Foglia (0722.594038)

Salumi del Montefeltro; Crescia sfogliata; Pecorino con miele e noci; Pancotto con porcini; Ravioli afrodisiaci; Lasagne della tradizione; Vitello tonnato; Coniglio in porchetta; Fagiolini; Patate al rosmarino; Biscotti; Crostata; Vini: Bianchello del Metauro e Sangiovese Cantina Guerrieri in bottiglia d.o.c.; vino della casa in caraffa

Silvana a Carpegna (0722.77621)

Prosciutto di Carpegna con crostolo di Carpegna di nostra produzione; Profiterol al tartufo; Crema di patate rosse di Sompiano; Passatelli su fonduta di Casciotta urbinate e tartufo nero; Tagliatelle ai funghi porcini; Carni miste alla brace; Patate al forno; Tiramisù; Caffè; Vini: Bianco e rosso Tenuta Santi Giacomo e Filippo e La Fogliola in bottiglia d.o.c

Lunedì 25 aprile

La Nuova Fazenda a Vallefoglia (0721.496154)

Insalata di mare; Sardoncini marinati; Carpaccio di tonno; Gamberi in salsa rosa; Crostino al salmone; Polipo e patate; Gamberi, rucola e scaglie di grana; Tagliolini branzino e zucchine; Strozzapreti vodka e gamberi; Baccalà con patate; Seppia con piselli; Sorbetto al limone; Vini: Sangiovese e Bianchello in caraffa

La Tagliata a Colli al Metauro (0721.893009)

Pizza al formaggio con salumi nostrani e insalatina di stagione; Tortelli di ricotta al profumo di limone e salvia; Tagliatelle tirate a mano all’anatra; Coniglio in porchetta; Polpettone di carni miste; Patate al forno; Erbe cotte; Torta alla frutta; Vini: Bianchello e Sangiovese Lucarelli in bottiglia d.o.c.; Bianchello e Sangiovese Fiorini in caraffa d.o.c

Per partecipare ai “week end gastronomici 2022” occorre prenotarsi telefonicamente, almeno due giorni prima della data in calendario, direttamente ai ristoranti prescelti, indicando il numero dei presenti. Il successo riscosso dall’iniziativa ha evidenziato la necessità di una tempestiva prenotazione ben più anticipata rispetto al termine segnalato, poiché alcuni esercizi coprono spesso le proprie possibilità di sistemazione già settimane prima.

Nei siti internet www.ascompesaro.it e www.lemarchediurbino.it è possibile scaricare il libricino-guida con tutti gli appuntamenti.

