Il Gran Premio Città di Corridonia donne junior vinto in casa da Eleonora Ciabocco

CORRIDONIA – È stata un’edizione del Gran Premio Città di Corridonia che sarà ricordata negli annali non soltanto per il grande livello tecnico della manifestazione riservata alle donne juniores e under 20 ma per la performance strepitosa di Eleonora Ciabocco in maglia tricolore davanti ai suoi concittadini.

L’impegno e la passione dei solerti dirigenti del Club Ciclistico Corridonia (con la regia di Mario Cartechini e Orlando Vecchioni) hanno avuto il giusto premio non solo per la partecipazione ma anche per il gran successo di pubblico amplificato dalla vittoria confezionata in casa da Eleonora Ciabocco.

Le migliori atlete in seno alle categorie juniores e under 20, hanno onorato con tutte le proprie forze una gara di 85,5 chilometri filata via a ritmi incandescenti tra la pianura e l’anello finale selettivo attorno Corridonia dove la selezione è stata imperiosa da parte di Ciabocco in vista del traguardo volante e con la complicità delle compagne di fuga Gaia Segato (Breganze Millennium), Elisa Valtulini (Canturino 1902), Francesca Pellegrini (Valcar – Travel & Service) e Chiara Reghini (Team Wilier – Chiara Pierobon) ma per un tratto è riuscita a tenere il ritmo delle migliori anche Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink) rialzatasi successivamente.

Dietro un gruppo di trenta inseguitrici che non è riuscito a recuperare sulle battistrada le quali, con le ultime energie a disposizione, hanno affrontato per l’ultima volta la salita verso il traguardo di Corridonia dinanzi ai giardini pubblici alle porte del centro storico.

Più lesta e grintosa di tutte Ciabocco, capace di lasciarsi alle spalle Pellegrini, Reghini, Segato e Valtulini e a 14” le insegutrici con la sesta posizione ad appannaggio di Giulia Miotto (Breganze Millennium).

A Ciabocco (nel 2021 argento agli Europei di Trento e nona ai Mondiali di Lovanio) il titolo di campionessa regionale FCI Marche donne juniores mentre a meritarsi il titolo di campionessa provinciale FCI Macerata Krizia Corradetti (Club Ciclistico Corridonia).

ORDINE D’ARRIVO GRAN PREMIO CITTA’ DI CORRIDONIA DONNE JUNIOR

Eleonora Ciabocco (Ciclismo Insieme – Team Di Federico) 85,5 km in 2.04’00” media 41,371 km/h Francesca Pellegrini (Valcar – Travel & Service) Chiara Reghini (Team Wilier – Chiara Pierobon) Gaia Segato (Breganze Millennium) Elisa Valtulini (Canturino 1902) Giulia Miotto (Breganze Millennium) a 14” Valentina Trussardo (Ciclismo Insieme – Team Di Federico) Alice Papo (Acca Due O Women’s Team) Irene Cagnazzo (Racconigi Cycling Team) Giulia Raimondi (Team Wilier – Chiara Pierobon) Andrea Casagranda (Breganze Millenium) Sara Piffer (Team Lady Zuliani) Serena Romeo Brillante (Valcar Travel&Service) Sabrina Ventisette (Zhiraf Guerciotti) Elisa Taiti (Zhiraf Guerciotti) Marta Pavesi (Valcar Travel&Service) Martina Testa (Canturino 1902) Elisa De Vallier (UC Conscio Pedale del Sile) Sara Fiorin (Team Gauss Forin) Giulia Vallotto (UC Conscio Pedale del Sile) Matilde Ceriello (Racconigi Cycling Team) Camilla Locatelli (VO2 Team Pink) Giorgia Giannotti (Vallerbike) Serena Semoli (Team Wilier Chiara Pierobon) Letizia Medori (Ciclismo Insieme-Team Di Federico) Alice Toniolli (Breganze Millenium) Alice Brugnera (Breganze Millenium) Camilla Marzanati (Racconigi Cycling Team) Alessia Foligno (Team Lady Zuliani) Vittoria Grassi (VO2 Team Pink) Beatrice Caudera (Team Gauss Fiorin) Sara Malucelli (Ciclismo Insieme-Team Di Federico) Alice Carniato (UC Conscio Pedale del Sile) Giorgia Serena (Team Lady Zuliani) Krizia Corradetti (Club Corridonia)

(Le foto sono di Lanfranco Passarini)

