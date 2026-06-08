Ciclismo / Successo a Valfornace della Gran fondo dei Sibillini

Di UMBERTO MARTINELLI

VALFORNACE – Dalle valli del Centro-Nord a quelle del Centro-Sud. Particolarmente in luce, da primato e collaborative: Val Foglia, Val Mivola, Vallesina, Val Vibrata.

LA ‘DECANA’ marchigiana del ciclismo popolare dai grandi numeri fa ancora carovana partecipata e colorata con 748 atleti di ogni età e variegata provenienza, sui pedali nell’accogliente municipalità di Valfornace, capoluogo del ‘Ciclismo e Turismo’, quale Bandiera Arancione nella Terra delle Armonie Ciclistiche Maceratesi.

LA 35^ edizione dell’evento è come le precedenti: crocevia delle due ruote open, chiamate a gratificare e fornire a tutti le soddisfacenti risposte.

AD APRIRE e rendere appieno i valori fondanti della Gran Fondo dei Sibillini è la consegna del Premio ‘Ruote e Cultura’, di è insignito insignito Fabio Luna (per la “Vita esemplarmente dedicata allo sport formativo, etico, coinvolgente”).

Il riconoscimento viene porto al presidente del Coni Marche (già ciclista, mezzofondista, dirigente bocciofilo) a più mani: dal sindaco valfornacese Massimo Citracca, dalla campionessa Eleonora Ciabocco, dai promotori Antonio Romagnoli e Maurizio Giustozzi.

Segue il via ufficiale dell’applaudito gruppo, nel viale di Pievebovigliana (sede anche dei diversificati arrivi, del protocollo finale e del puntuale arrivederci al 2027).

L’AZZURRA e tricolore corridoniana Eleonora spicca un altro salto nella rincorsa al recupero del miglior stato di forma dopo l’infortunio in terra spagnola (la scorta il montecosarese Marco Fermanelli, autore di una notevole striscia primaverile con il Continental team Vega Vitalcare Dynatek).

I GIOVANISSIMI coordinati dalla Fondazione Michele Scarponi funamboleggiano nella gimkana.

LA PASSEPARTOUT Bike Terni si aggiudica la manifestazione, quale scuderia più numerosa e compatta (36 in sella), seguita da Appi Bike – Appignano e Finproject – Montecosaro.

L’ORO granfondistico delle prove cronometrate va al senior Gianluca Berti (Ciclismo Montecchio) su Paolo Corridoni (veterano dell’umbra Petrignano) e Leonardo Buratti.

CORONA rosa a Elisa Leardini (dell’abruzzese Vibrata Bike) davanti a Erika La Piscopia e Vania Leardini.

La prova mediofondistica elegge lo Junior Christian Bufalini (New Limits Monturanese) seguito dal veterano Pasqualino Loretone e dal senior Davide Breccia.

REGINETTA si conferma l’attesa titolatissima settempedana Mery Guerrini (Hg Cycling Team – Montegiorgio) scortata sul podio da Valeria Zappacosta e Romina Rigoni.

Consensi pieni agli organizzatori: ACSI Macerata e Nuova Sibillini (presieduta da Enzo Giustozzi) affiancate in primis dal Club Corridonia.

Apprezzati e fruiti i tre suggestivi percorsi cicloturistici, progressivamente impegnativi (Corto, Medio, Lungo) nel loro profilo altimetrico e nel suggestivo gioco toponomastico delle località attraversate.

Nelle foto (di Lanfranco Passarini): la consegna del Premio ‘Ruote e Cultura’ a Fabio Luna; la partenza della carovana a Pievebovigliana; il podio granfondistico rosa; i giovanissimi funamboli della gimkana

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