Il Ciriachino d’oro sarà assegnato mercoledì a Martina Pozzan

ANCONA – Dopo due edizioni ridotte (nel 2020 da remoto e senza partecipanti al Teatro delle Muse, e nel 2021 a numero chiuso alla Mole) torna nella sua veste più festosa e coinvolgente la cerimonia legata per eccellenza alla Festa del Patrono, San Ciriaco: la consegna delle civiche benemerenze.

I destinatari dei “ciriachini” sono infatti invitati a ritirare l’ambito attestato alla presenza delle massime autorità religiose, civili e militari mercoledì 4 maggio alle ore 12,00 nel cuore della fiera di San Ciriaco, in piazza Cavour, dove saranno allestiti il palco e alcune file di sedute.

La cerimonia, che in caso di maltempo si svolgerà all’Auditorium della Mole, sarà preceduta alle ore 10.00 dalla deposizione del mazzo di fiori alla tomba del Santo e dalla celebrazione della Santa Messa in Cattedrale.

LE BENEMERENZE

Dopo un attento esame delle numerose proposte pervenute nei mesi scorsi, la Giunta comunale ha deciso quest’anno di assegnare l’attestato di benemerenza con medaglia d’oro a Martina Pozzan (nella foto con il sindaco Valeria Mancinelli), la giovane che lo scorso inverno si è tuffata nelle acque gelide del Passetto salvando un uomo che stava annegando. Con questo riconoscimento il Sindaco, la giunta e tutta la città intendono ringraziare la coraggiosa ragazza portandola ad esempio per il suo gesto che rispecchia un forte senso di umanità e altruismo, di attenzione e cura degli altri, del “prossimo”, caratteristiche per nulla scontate nella odierna società individualista.

Numerosi, a seguire, i cittadini e le associazioni ritenuti meritevoli dei riconoscimenti civici:

Egildo Messi, componente e promotore comitato frana Barducci, impegnato nel territorio, in favore dell’ambiente, nell’aiuto al prossimo e per il quartiere di Posatora.

Ass. Campeggiatori Club Adriatico, con alle spalle 70 anni di associazionismo di storia all’aria aperta e promozione del turismo nel territorio.

Massimiliano Massara, bagnino nella spiaggia di Mezzavalle resosi protagonista del soccorso a due bagnanti.

Massimo Consolati, pugile professionista ha portato nel mondo l’immagine dell’Ancona sportiva.

Prof. Oliviero Gorrieri, docente alla Politecnica delle Marche e rappresentante italiano dei medici cattolici in Europa, molto sensibile rispetto alle esigenze dei più fragili e vulnerabili, è il fondatore del servizio ADO, assistenza odontoiatrica domiciliare.

Prof. Leandro Provinciali, Professore di Neurologia e responsabile della Sezione di Neuroscienze Cliniche presso UNIVPM, è impegnato nell’ampliamento dell’assistenza medica, valorizzando le strutture sanitarie del capoluogo, nella ricerca e in progetti in ambito nazionale e internazionale.

Prof. ssa Giorgia Coppari, insegnante, scrittrice, attiva nel sociale e in ambito culturale, ha promosso l’immagine culturale della città e Ancona come destinazione nei viaggi di istruzione.

Francesco Lombardi, atleta della nazionale italiana di pesca al colpo diversamente abili, medaglia d’oro a squadre al campionato del mondo 2021.

Carlo Masciarelli, già Cavaliere al merito della Repubblica italiana nel 2020. Noto il suo impegno durante la pandemia, ed anche la sua attività a sostegno e cura delle persone in gravissime difficoltà.

Ass. DeMaTePa (De Martinis Telemedicine Panel), Associazione non governativa senza scopo di lucro, attiva da molti anni nel campo della medicina assistenziale, tele consulto e ricerca. Nel totale delle quattro ondate pandemiche sono state assistite 200 famiglie per un totale di 450 pazienti.

Rettori Sauro Longhi e Gian Luca Gregori, per l’apporto encomiabile fornito dagli stessi allo sviluppo e all’affermazione dell’Università Politecnica delle Marche nel corso degli anni, con riconoscimenti a livello internazionale.

Giovanni Mascambruni, responsabile regionale e nazionale dell’associazione centri sportivi aziendali industriali Csain-Federturismo, sindacalista Cgil, attivo nell’ Avis, in passato attivo nel ciclismo con compiti di responsabile provinciale e regionale del Coni Marche.

Ass. V.A.B. Marche (Vigilanza Antincendi Boschivi organizzazione di volontariato), associazione di Protezione civile per previsione, prevenzione e superamento dell’emergenza. Attiva nelle emergenze: neve, Covid, vigilanza antincendio, assistenza nei centri vaccinali e numerose missioni di aiuto all’estero.

Donatella Linguiti, motore della associazione anconetana Amad (associazione multietnica antirazzista donne di Ancona), di cui è presidente, con progetti di accoglienza e integrazione.

Ass. Fantasia Sogno Realtà, nasce nel 2010 con lo scopo di promuovere le arti dello spettacolo e dell’intrattenimento dal vivo e audiovisivo, attiva sul territorio, collabora anche con il mondo del volontariato.

Marco Morico in memoria, motore di molte iniziative culturali nel territorio dorico, fondatore di media, autore di importanti iniziative che hanno dato lustro alla città e da ultimo, fondatore dell’associazione Vista Mare.

Ammiraglio Enrico Moretti, dal 27 gennaio 2018 è stato il Direttore Marittimo di Ancona, fornendo un significativo contributo per elevare ulteriormente l’economia locale ed il prestigio del capoluogo fino a dicembre 2021, quando va in congedo, lasciando il servizio attivo alla guida della Capitaneria di Porto di Ancona per raggiunti limiti d’età.

Alda Renzi Lausdei in memoria , eroina della Resistenza dorica, di professione sarta, si occupava delle aggiustature delle divise degli ufficiali di stanza alla Caserma Villarey e dopo l’armistizio, con astuti stratagemmi che misero più volte a rischio la sua vita, salvò centinaia di giovani soldati che non accettarono di passare nelle fila dell’esercito nazifascista.

Fabio Maria Serpilli, poeta e scrittore che con l’ultima raccolta in dialetto del 2021 “Mal’Anconìa-Mal d’Ancona. Poesie in dialetto anconetano”, giunta alla terza ristampa, ha pubblicato un volume che è stato definito dal saggista Manuel Cohen “un bellissimo canzoniere d’amore per Ancona, la città dell’anima”.

Lucilla Borioni, insegnante e fondatrice del Progetto Lettura Salesi; la sua iniziativa si è concretizzata in progetto con crescita da 15 a 70 operatori in 24 anni di attività nei reparti e nelle sale di ingresso in ospedale per alleviare le sofferenze dei piccoli ricoverati.

Maria Rita Luciani, imprenditrice nella pesca, tra le più forti sostenitrici dell’associazione Penelope-donne della pesca di Ancona per il riconoscimento del ruolo giuridico di “collaboratrice dell’impresa ittica familiare”, unica associazione di donne della pesca in tutta Italia.

Claudio Sordoni, tenente in congedo dell’esercito dove ha prestato servizio nel corpo trasporti e materiali, allenatore di basket presso la società basket Girls di Ancona, forte il suo impegno per lo sport nella città.

Valeria David, maestra artigiana di restauro, impegnata anche nel restauro di arazzi di Rubens di proprietà del Museo Diocesano, molto attiva nella divulgazione dei saperi e predisposizione di mostre tematiche, oltre all’attività di produzione artigianale.

Carlo Rinaldo, decano degli astrofili marchigiani. La diffusione dell’astronomia da lui compiuta è ampia e documentata presso l’Associazione Marchigiana Astrofili con centinaia di conferenze e lezioni, impegnato nello sviluppo dell’osservatorio di Pietralacroce.

Luigi Casadei, titolo mondiale e record europeo nel giavellotto Mondiali Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), attua un brillante percorso di crescita personale, superando ogni ostacolo.

Dott. Carlo Miglietta, medico che ha smascherato con coraggio le finte vaccinazioni all’hub vaccinale dorico.

Emanuele Gissi, anconetano, si è distinto nelle operazioni di soccorso e salvataggio durante l’alluvione di Genova e durante le operazioni di soccorso e recupero delle vittime del tragico crollo del Ponte Morandi. E’ Comandante dei Vigili del Fuoco Comando di Savona.

Antonio De Luca in memoria , storico dirigente e vicepresidente dell’Accademia Volley Ancona, si è sempre distinto per il suo impegno nei confronti dello sport e in particolare nei confronti dei ragazzi più giovani.

Dott.ssa Nicoletta Foschi, medico neurologo specializzato in epilettologia presso la clinica neurologia ospedali riuniti di Torrette-Centro Epilessia, ricca di una straordinaria umanità, è diventata parte integrante di ogni famiglia che segue.

Don Paolo Spernanzoni, Parroco dal 2003 della Parrocchia di Pietralacroce, è sicuro punto di riferimento per tutto il quartiere, coinvolgendo sempre i giovani in attività utili all’intera comunità.

Dott.ssa Roberta Galeazzi, il suo impegno a supporto del Laboratorio Analisi presso cui lavora, profuso fin dall’inizio della pandemia Covid 19, sia nella fase di supporto alla ricerca che alla attività clinica e di tracciamento specifico, rappresenta l’impegno di tanti altri professionisti della salute di ogni ordine e grado che hanno saputo rispondere alle sfide della pandemia.

Marco Lucioli, è il realizzatore del Progetto Anconopoli-quartieri personaggi storie della gloriosa era analogica, una serie di video di sua realizzazione ospitati nella sua pagina Facebook e in un canale youtube creato per l’occasione.

Remo Baldoni presidente Servizio di Strada onlus, già Premio internazionale della bontà 2021, sempre attento ai bisogni dei più fragili.

Paolo Giampaoli detto Paolino, noto in tutta la città e la regione per il forte impegno nel mondo dello sport e nella divulgazione dei valori sportivi, motore di diverse società e gruppi sportivi.

Lorenzo Guzzini alla memoria , cresciuto sportivamente nel CUS Ancona, fonda la Dorica pallamano ASD e la affilia alla Federazione Italiana Giuoco Handball; è stato sempre impegnato nel trasmettere valori e principi di etica, attraverso lo sport, a centinaia di giovani.

___________________________________________________________________

FORZE DELL’ORDINE

POLIZIA LOCALE

Assistente Danilo D’Alessandro e Agente Sabatino Pavone

Scortarono un veicolo della Polizia Locale di Padova che trasportava presso l’Ospedale regionale di Torrette gli organi donati dalla famiglia del collega motociclista della PL di Padova, morto in servizio.

POLIZIA DI STATO

Assistente Ivan Ippolito, Agente scelto Marco Ardizzone, Agente scelto Mattia Marchetti, Agente scelto Antonio Ilardo, Ispettore Superiore Stefano Marcelletti, Agente scelto Francesco Apicella

Agenti della Questura di Ancona distintisi nelle attività effettuate per il ritrovamento di una persona scomparsa.

Assistente Vincenzo Puzone della Questura di Ancona, distintosi per aver contribuito in modo significativo nel salvare la vita ad una persona prossima a compiere l’estremo gesto.

Sovrintendente Capo Coordinatore Antonella Nibaldi, in servizio presso il Compartimento Polizia Stradale Marche di Ancona, attiva anche nel settore del volontariato cittadino.

GUARDIA DI FINANZA

Lgt. c.s. (luogotenente carica speciale) Vito Convertini, per la organizzazione del progetto “Educazione alla legalità economica” per scuola primaria e secondaria.

Lgt. c.s. Achille Maremonti e Maresciallo Capo Mario Rosario Sabbia, in qualità di Ispettori, rispettivamente Comandante e Addetto alla “Sezione Diritti Proprietà Intellettuale e Industriale”, hanno fornito sempre grande apporto personale nelle articolate indagini di polizia giudiziaria.

Lgt. c.s. Rocco Dario Pettinelli, Maresciallo Capo mare Francesco Ciaramella, App. Sc. q.s. Massimiliano Pizzi, Fin. Motorista Giacomo Conte

E’ l’equipaggio dell’unità navale “V. 2011” della Stazione Navale Guardia di Finanza di Ancona che ha portato a compimento un provvidenziale intervento di soccorso a favore degli occupanti di un natante da diporto, al largo del porto di Senigallia che si era ribaltato.

Arma dei Carabinieri

Maresciallo Giuseppe Colasanto Comandante stazione CC di Collemarino, che in sinergia con la Polizia Locale ha consentito di individuare, e denunciare con richiesta di risarcimento danni, gli autori di gravi atti di vandalismo.

App. S.c. q.s. Roberto Garganese e App. S.c. Francesco Marinelli

Il 29 gennaio scorso a seguito di segnalazione, in una abitazione privata, hanno tratto in salvo un cittadino prossimo a compiere l’estremo gesto.

VIGILI DEL FUOCO DEL COMANDO VV. FF. DI ANCONA

Fabrizio Mancini, Danilo Scaloni, Michele Baldi, Giorgio Galletti, Daniele Bettini, Giuseppe Andrisani, Jacopo Paolini

Coraggioso e tempestivo intervento per domare incendio boschivo in località Portonovo di Ancona 6 maggio 2021, evitando il coinvolgimento di infrastrutture nell’incendio.

Damiano Zurlo, Massimo Capotondo, Valerio Ventisini, Paolo Bellosi, Simone Aquilanti, Marco Sestilli

Coraggioso e tempestivo intervento per domare incendio in una abitazione in Via Vasari, il 20 aprile 2021, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere gravi.

Fabio Veroli, Franco Borgognoni, Mirco Giaccaglia, Roberto Nicolini, Marco Dubini,

Marco Agostinelli, Giuseppe Ceraso, Massimiliano Belelli

Efficace e tempestivo intervento in soccorso ad una imbarcazione in località Trave di Portonovo il giorno 14 agosto 2021, mettendo in sicurezza tutte le persone a bordo dell’imbarcazione in forte difficoltà.

